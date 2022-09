Bolsonaro sier han gir seg med politikk hvis han taper presidentvalget

Det er nye toner fra presidenten som er blitt anklaget for å hinte om at han ikke vil godta et eventuelt valgnederlag.

– Hvis Guds vilje er slik, fortsetter jeg som president. Hvis ikke, går jeg av og pensjonerer meg, sier Bolsonaro i en podkast for unge evangelister.

– I min alder har jeg ingenting igjen å gjøre her på jorda hvis min reise i politikken tar slutt 31. desember, sier den 67 år gamle mannen.

Bolsonaro ligger etter på meningsmålingene og ekspresident Lula da Silva er favoritt i valget i oktober.

