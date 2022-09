– Denne typen kollaps skyldes at russiske soldater ikke lenger vil slåss. Dette kan lett spre seg, og det vil kreve ekstreme tiltak fra russiske offiserer for å få kampmoralen opp igjen. Vi vet allerede at krigen er svært upopulær blant de russiske soldatene, sier Palle Ydstebø, oberstløytnant ved Forsvarets høgskole.

Ukrainske styrker har den siste uka tatt tilbake mange tusen kvadratkilometer i Kharkiv-regionen som Russland har okkupert. Fremrykningen er den største siden den russiske invasjonen i februar.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har ukrainerne gjenvunnet kontrollen over byene Izium, Balaklija og Kupjansk, og mandag morgen kom det en uttalelse fra den ukrainske generalstaben der de hevdet at styrkene skal ha gjenerobret over 20 steder med bebyggelse bare det siste døgnet.

– Så du det komme at Ukraina skulle klare å ta tilbake så store områder så raskt?

– Nei, ikke på så kort tid. Det som overrasker meg, er den fullstendige russiske kollapsen, sier Ydstebø, og legger til:

– En offensiv mot Kupjansk har ligget i kortene lenge. De forsøkte seg på et framstøt allerede i mai, men da var det russiske forsvaret for sterkt. Når ukrainerne fikk trykk på offensiven i sør og russerne sendte styrker til Kherson, åpnet det for en ny framrykning mot Kupjansk. Å få kontroll over dette jernbaneknutepunktet har samme effekt som å kutte bruene ved Kherson. Det svekker de russiske styrkene indirekte, sier han.

Palle Ydstebø Oberstløytnant Palle Ydstebø er hovedlærer på Krigsskolen.

Russerne har på sin side hevdet at de bare har omgruppert styrkene for å oppnå målet om å ta Donbas i Øst-Ukraina. Ydstebø mener dette bare er bortforklaringer.

– Man kan bruke mange språklige vendinger for å bortforklare det som har skjedd, men det er ingen tvil om at dette er et massivt nederlag. I nord har vi sett et fullstendig sammenbrudd. Russerne har trukket seg tilbake fordi de har fått bank og ikke er i stand til å forsvare seg, sier oberstløytnanten.

Soldatenes kampmoral

Mange stiller seg nå spørsmålet om hva slags konsekvenser den ukrainske framrykningen får å si for kampmoralen til de russiske styrkene. Et annet spørsmål er om Russland vil gå inn for full mobilisering. Ydstebø tror ikke det vil skje.

– De er inne i en ond sirkel. Det som skjer i Ukraina kan spre seg til garnisoner i Russland. Jeg tror en full mobilisering bare vil forverre forholdene, og det er en politisk risikosport. Grunnen til svikten i kampmoralen, skyldes de ekstremt dårlige forholdene som soldatene jobber under, med mobbing, trakassering og utnyttelse, sier oberstløytnanten.

– Hva slags konsekvenser tror du det vil få for Putins posisjon på hjemmebane når ukrainerne tar stadig nye områder tilbake?

– Den svekkes nok, men om den svekkes så mye at hans maktposisjon er truet, er mer usikkert. Det avhenger om hans ulike støttespillere holder stand. Men jeg kjenner ikke godt nok til det indre liv i Kreml til å uttale meg om det.

– Mange har spekulert i om Russland vil ta i bruk kjernevåpen om de blir presset tilbake. Er det sannsynlig at det kan skje om de fortsetter å tape terreng?

– Nei, jeg tror det er svært lite sannsynlig. Da flytter de krigen i Ukraina til hele verden, og det er en risiko for at Nato da vil involvere seg direkte. Å ta i bruk kjernevåpen, er det nærmeste du kommer et statlig selvmord.

Hva kommer til å skje nå?

Russerne hevder altså at de har trukket ut sine styrker fra Kharkiv-regionen for å forsterke sin stilling i Donetsk-området. På spørsmål om hva vi kan forvente i tida framover, svarer Ydstebø:

– Det kommer an på tilstanden til de russiske styrkene. Russland er nå under press, og de har trukket seg ut av hele Kharkiv fylke. Om de ukrainske styrkene har krefter igjen, vil de muligens prøve å rulle sørover mot Luhansk og kutte de russiske forsyningslinjene. Det står blant annet igjen et par bruer. Greier de det, kan den russiske kollapsen bli omfattende. Da må russerne ta en stor omvei gjennom Russland for å få forsyninger til sine styrker. Kampen nå vil nok stå om disse strategiske forsyningslinjene.

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) har publisert kart som kan tyde på at ukrainerne har gjenerobret så mye som 8 000 kvadratkilomter i Kharkiv fylke.

The #Russian Ministry of Defense’s September 11 briefing map confirmed that Russian forces are withdrawing from settlements around Kharkiv City, from northern Kharkiv Oblast, and settlements on the western bank of the #Oskil River. /1https://t.co/c0t0qKlltX pic.twitter.com/9xAHIKHTDn — ISW (@TheStudyofWar) September 12, 2022

På sosiale medier er det delt mange bilder og videoer som viser soldater som poserer med ukrainske flagg og at lokalbefolkningen jubler. Bildene viser også at russerne har etterlatt store mengder krigsmateriell.

– Ukrainerne har erobret enormt med våpen fra russerne, så i dag er det en stående vits at det er Russland som er den største våpenleverandøren til Ukraina. Ukrainerne kan nå snu disse våpnene mot russerne, sier Ydstebø.

Kuttet strømforsyningen

Ut fra rapportene som har kommet, kan det tyde på at russerne forsøker å slå ut både strøm- og vannforsyningen til befolkningen før de forlater okkuperte områder.

– Det er ingen strøm eller vannforsyning i flere byer og landsbyer. Nødetatene jobber for å kontrollere brannene på stedene som har blitt angrepet, uttalte guvernør Oleh Synegubov i Kharkiv-regionen i helga.

I en uttalelse til meldingstjenesten Telegram søndag kveld, sa president Zelenskyj at russerne retter «kyniske rakettangrep» på kritisk viktig sivil infrastruktur.

– Tror dere fortsatt at dere kan skremme oss, knekke oss, få oss til å gjøre innrømmelser, uttalte presidenten.

Aftenposten skriver at det ukrainske forsvarsdepartementet mandag morgen refererte fra en tale til Zelenskyj, der presidenten kommenterte den russiske taktikken med å fryse ut folk:

«Uten gass eller uten dere? Uten dere. Uten lys eller uten dere? Uten dere. Uten vann eller uten dere? Uten dere. Uten mat eller uten dere? Uten dere. Kulde, sult, mørke og tørst er ikke så skremmende og dødelig for oss som deres ‘vennskap og brorskap’.»

Kan ha bli litt lurt

Ukrainske myndigheter har de siste ukene hevdet at de var i gang med en motoffensiv lenger sør i landet, i regionen Kherson. I helgen uttalte en ukrainsk militær talsperson til avisen The Guardian at russiske styrker kan ha blitt lurt, skriver NTB.

– Dette var en stor desinformasjons-operasjon, sa Taras Berezovets, talsperson for Bohun-brigaden i de ukrainske spesialstyrkene, til The Guardian.

Han hevdet videre at operasjonen fikk russerne til å flytte militært utstyr, og at de så fikk panikk da det viste seg at motoffensiven kom i nordøst.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, uttalte til VG på mandag at den ukrainske offensiven de siste to ukene er godt planlagt.

– Det virker som den har vært gjennomført på en finurlig måte hvor man har forsøkt å sette de russiske sjefene overfor et slags uløselig dilemma, sa Heier til VG og la til:

– De har latet som de har økt presset der (ved Kherson, journ.anm.), noe de for så vidt også har gjort, som har ført til at russerne antakelig har overført styrker fra Donbas ned dit

