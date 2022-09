Valget i Sverige: Jimmie Åkesson har stemt

– Nå har jeg gjort min borgerplikt – gjør det du også, skriver han på Twitter.

– I målingene er det utrolig jevnt. Hvem vet, kanskje blir det min stemme som avgjør valget. Eller din, skriver han videre.

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. De har nå sagt seg villige til å samarbeide med SD i Riksdagen.

Åkesson uttalte søndag at målet er å sitte i regjering. En fersk måling fra SVT/Novus viste at Sverigedemokraterna ligger an til å bli landets nest største parti etter Socialdemokraterna, med hele 21,2 prosents oppslutning.

