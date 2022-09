Valgdagsmålinger: Miljöpartiet solid over sperregrensen

Valgdagsmålingene som kom like før valglokalene skulle stenge søndag kveld, viser at Miljöpartiet ligger an til å komme solid over sperregrensen på 4 prosent.

TV4 kom først med sin valgdagsmåling som viste at partiet ligger an til å få en oppslutning på 6 prosent av stemmene. Kort etter kom SVT med sin valgdagsmåling som viser samme solide tendens og en oppslutning på 5,8 prosent.

Resultatene vakte kraftig jubel på Miljöpartiets valgvake, skriver Aftonbladet.

[ Knapt flertall for rødgrønn blokk på begge svenske valgdagsmålinger – fiasko for Moderaterna ]