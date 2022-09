Ukrainsk lynoffensiv presser Russland på defensiven

Ukrainske styrker sier søndag at de har gjenerobret 3.000 kvadratkilometer fra russerne. Hovedinnsatsen i motoffensiven er i den nordøstlige delen av landet, i Kharkiv-regionen.

– Rundt Kharkiv har vi begynt å rykke fram ikke bare i sør og øst, men også mot nord. Vi står 50 kilometer fra grensa, sier den ukrainske generalen Valeriy Zaluzhny i en uttalelse i sosiale medier.

Lørdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at landets styrker hadde gjenerobret 2.000 kvadratkilometer.

Bilder og film delt i sosiale medier viser ukrainske soldater som poserer med innbyggerne i en rekke landsbyer og tettsteder, mens de holder opp ukrainske flagg. Det ser også ut til at store mengder russisk krigsmateriell er blitt etterlatt.

Trekker tilbake styrker

Meldingene kommer etter det russiske forsvarsdepartementet lørdag bekreftet at de trakk styrker tilbake fra Balaklija- og Izium-området. Russiske myndigheter omtaler dette som en «omgruppering».

Iziums ordfører Valerij Martsjenko sa natt til søndag til New York Times at byen var befridd av ukrainske styrker.

Han sa at han selv ennå ikke var i byen, men at han var i kontakt med politiet og at nødetater arbeidet for å sikre området slik at innbyggerne kan vende tilbake. En større russisk styrke har vært stasjonert i Izium, og byen har vært okkupert siden i vår.

Mange militære eksperter sier at offensiven kom overraskende på russerne, og at de ble presset ut etter at opptil 10.000 russiske soldater sto i fare for å bli omringet.

Jernbaneknutepunkt

Martsjenko sier at det ikke fins et eneste bolighus i Izium som ikke er skadd, og han tviler på om det blir mulig å reparere det ødelagte varmenettet før vinteren.

Tidligere lørdag sa ukrainske talspersoner at styrkene hadde kuttet de russiske forsyningslinjene til Izium.

Talsmann for utenriksdepartementet, Oleh Nikolenko, sa at de også har gjenerobret Kupjansk på den viktigste forsyningsveien for russerne fra Russland til Izium.

Byen er et viktig jernbaneknutepunkt og har vært kritisk viktig for å forsyne russiske styrker langs den ukrainske østfronten. Har Ukraina kontroll her, betyr det store problemer for russiske styrker i områder lenger sør.

Russisk kritikk

Samtidig vokser kritikken mot den russiske ledelsen. Tonen blant russiske militærbloggere, som tidligere har ivret for militæraksjonen, er nå en annen. Den preges av en skarp tone mot de ansvarlige. Blant annet rettes det kritikk mot at feiringen av Moskvas 875-årsjubileum ble holdt som om ingenting var skjedd, skriver New York Times.

En annen som har rettet uvanlig kritikk mot Russland, er Tsjetsjenias autoritære leder Ramzan Kadyrov.

– De har gjort feil, sier Ramzan Kadyrov, lederen for den russiske delrepublikken Tsjetsjenia, om russiske militære lederes håndtering av krigen i Ukraina.

– De har gjort feil, og jeg tror de vil trekke de nødvendige konklusjonene, sier Kadyrov, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Flykter til Belgorod

Han varsler at han blir nødt til å kontakte forsvarsdepartementet i Moskva og forklare hvordan situasjonen er på bakken, hvis det ikke gjøres endringer i strategien i løpet av en dag eller to.

Uttalelsen er offentliggjort i form av en video på Kadyrovs kanal på meldingstjenesten Telegram, ifølge det russiske nyhetsnettstedet Meduza.

Flere tusen mennesker har krysset grensen fra Kharkiv-regionen i Ukraina til Russland, ifølge guvernøren i den russiske regionen Belgorod. Belgorod grenser til Ukraina.

– De siste dagene har flere tusen mennesker krysset grensen. Flesteparten har reist til slektninger med egne kjøretøyer. Per i dag er det 1.342 personer i midlertidige sentre, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i en uttalelse i en video lagt ut i sosiale medier.

