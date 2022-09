Offisielt kart viser stor russisk tilbaketrekning

Kartet som ble brukt under en pressebrifing søndag, viser at Russland kun kontrollerer en liten flik territorium i Kharkiv-regionen, øst for Oskil-elva.

Senest lørdag viste et slikt kart at russiske styrker kontrollerte mye mer territorium i området. Ukraina sier de har gjenerobret store territorier i østlige deler av landet i en lynrask offensiv.

Også lørdag uttalte det russiske militæret at de skulle omgruppere styrkene fra Kharkiv-regionen, og forflytte dem til Donetsk-området for å styrke sin militære innsats der.