Norske partier på plass i svensk valgthriller: – Det er nærmest dødt løp

Alt tyder på at det går mot en skikkelig valgthriller i søndagens riksdagsvalg i Sverige. Det er lite som skiller blokkene, og det meldes om lange køer ved valglokalene.

– Det er veldig jevnt nå, og jeg vil oppfordre alle til å gå og stemme, sa statsminister Magdalena Andersson da hun stemte.

Arbeiderpartiet og Høyre har begge svenske søsterpartier, og folk fra begge partier har tatt turen over grensa i valginnspurten. Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ankom Sverige lørdag, og har søndag møtt kolleger i både Socialdemokraterna og svensk LO.

– Alle er veldig nervøse og sier det blir veldig jevnt og umulig å spå utfallet. Og så peker alle på at det er en veldig tøff jobb å bli gjenvalgt for tredje gang, sier Stenseng til Dagsavisen.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson kjemper for å få partiet sitt gjenvalgt for tredje gang. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Håper på gjenvalg

Socialdemokraterna har sittet med makta de siste åtte årene. I fjor ble statsminister Stefan Löfven felt etter et mistillitsforslag, og Magdalena Andersson tok over som partileder og statsminister. Hun nyter høy tillit i befolkningen, skal man tro meningsmålinger. Partiet ligger også an til å bli størst, og spørsmålet er om de vil gjøre det bedre enn 2018-valget.

Stenseng sier Socialdemokraterna prøver å sanke stemmer ved å løfte fram sin populære statsminister.

– Det er de veldig tydelige på. Det er en ren Magdalena Andersson-valgkamp i veldig stor grad. De har buttons og flyers der hun kjøres fram. Hun har fått mye tillit og troverdighet i prosessen med å ta Sverige inn i Nato. De er veldig tydelige på at Andersson er det sterkeste kortet de har, sier Stenseng.

Kriminalitet og lov og orden har vært valgets store saker, men også stigende elpriser har fått stor oppmerksomhet i innspurten.

– Blir Andersson gjenvalgt? Hva er ditt beste tips?

– Jeg opplever en veldig nervøsitet. Jeg har spurt mange om magefølelsen, de sier det er umulig å si. Men alle håper selvfølgelig. Det er nærmest dødt løp. Alle håper, men forbereder seg på at det kan bikke andre verden. Hvis jeg skal være optimist, må jeg tro at det går veien, men det er vanskelig å svare. Det er bare å heie og håpe.

– Først og fremst veldig spent

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug er søndag på plass i Sverige for å være med på valgvake. Høyres svenske søsterparti, Moderaterna, kjemper om å bli største parti på borgerlig side, men målinger har lenge gitt Sverigedemokraterna et forsprang.

Skaug har snakket med både partivenner i Moderaterna og andre som har fulgt valgkampen, i tillegg til flere fra Unge Høyre som selv er på plass i innspurten.

– Stemningen er først og fremst veldig spent. Alle målingene gjennom valgkampen har vist nærmest dødt løp mellom blokkene. Det er nesten ingen som tør å spå utfallet. Det er spent forventning vil jeg si, sier Skaug når han skal beskrive stemningen.

Skaug sier det nesten er umulig å spå valgresultatet.

– Men hjertet sier selvfølgelig at det blir knepen borgerlig seier og at Ulf Kristersson blir statsminister.

Kristersson er partileder i Moderaterna.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson håper på regjeringsbytte etter søndagens valg. (JONAS EKSTROMER/AFP)

Nytt i år

Skaug har vært i Sverige også i tidligere valg. Årets valgkamp skiller seg fra tidligere ved at den har vært veldig dominert av særlig spørsmål knyttet til kriminalitet, og trygghet, integrering og innvandring i forlengelse av det, sier han.

– I valgkampene tidlig på 2000-tallet var de temaene i mindre grad på agendaen. Det var ganske stor konsensus om innvandring og integreringspolitikk i Sverige, og Sverigedemokraterna sto da ganske alene om å forfekte en annen linje. Nå ser vi at de store partiene, både Socialdemokraterna og Moderaterna, har blitt mer restriktive og kanskje tøffere i kriminalitetspolitikken.

Årets valg er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. De har nå sagt seg villige til å samarbeide med SD i Riksdagen, skriver NTB. Skaug vil være forsiktig med å gi råd til søsterpartiet om hva de bør gjøre med SD.

– Det som vel synes mest sannsynlig ut fra bildet før valget, er kanskje en regjering med SD som støtteparti utenfor. Men hvor de må få politiske gjennomslag. Det er vanskelig å spå hva slags regjering de får, nesten uansett hvem av de to blokkene som vinner. Også på venstresida er det usikkerhet, sier Skaug.

Sweden Election Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson er i vinden i årets valg og ligger an til å bli største parti på borgerlig side. (Anders Wiklund/TT/AP)

To blokker

En av de siste meningsmålingene, for et par dager siden, ga statsminister Magdalena Anderssons blokk et lite flertall. Men det går uansett mot krevende forhandlinger. Andersson og hennes parti, Socialdemokraterna, er i samme blokk som tre andre partier: Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) og Centerpartiet (C).

I den andre blokka, som regnes som den borgerlige, er Moderaterna og partileder Ulf Kristersson sammen med Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD). Det kan ende med å skille bare noen mandater mellom blokkene, men innad i de to sidene er det også motstridende krav og ønsker om hvem som skal samarbeide, skriver NTB.

* C og V nekter å sitte i regjering med hverandre og vil heller ikke ha budsjettsamarbeid med hverandre.

* M og KD vil ikke slippe SD inn i regjeringen. KD vil heller ikke ha med L.

* L og SD er ikke interessert i å samarbeide med hverandre.

Lange køer

Valglokalene stenger klokka 20, men Valmyndigheten har opplyst at stemmetellingen kan bli forsinket på grunn av køer.

– Vi regner med at det kommer til å være køer og mye folk helt til valglokalene stenger klokken 20, sa Valmyndighetens kansellisjef Anna Nyqvist til avisen.

De som står i kø klokken 20, vil uansett få komme inn og stemme. Dermed kan opptellingen bli forsinket.

