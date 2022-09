Macron og Putin har snakket sammen

Søndag opplyste ukrainske myndigheter at den siste reaktoren ved kjernekraftverket er stengt. Nå gjøres det forberedelser for å kjøle den ned. Russiske styrker tok kort tid etter invasjonen i februar kontroll over kraftverket, men det drives fortsatt av ukrainske teknikere.

I samtalen skal Putin ha advart Macron om at et angrep mot kraftverket kunne bli «katastrofalt», ifølge AFP.

Macron har også nylig snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om situasjonen ved kraftverket.

– Dette er kalkulert atom-utpressing, ment å skremme ukrainere, europeere og resten av verden, sa Zelenskyj om kraftverket da han talte på energikonferansen ONS i Stavanger i slutten av august.

