Liberalerna fornøyde med å holde seg i Riksdagen

– Vi var helt ute av bildet i våres. Vi har gjort et historisk comeback, sier Persson, som er gruppeleder i Riksdagen, til SVT.

Han understreker at det faktiske resultatet fortsatt skal telles opp, men kaller det likevel en fantastisk beskjed at partiet ligger over sperregrensen på 4 prosent.

Liberalerna får 4,7 prosent hos SVT og 4,9 prosent hos TV4. Partiet fikk 5,5 prosent ved valget i 2018 og hadde målinger under 3 prosent i vår.

[ Knapt flertall for rødgrønn blokk på begge svenske valgdagsmålinger – fiasko for Moderaterna ]