Ukraina skal ha rykket inn i nøkkelbyen Kupjansk

Den ukrainske etterretningstjenesten SBU la lørdag ut bilder i meldingstjenesten Telegram som syntes å vise ukrainske styrker inne i Kupjansk, som fram til nå har vært under russisk kontroll.

Byen er et viktig jernbaneknutepunkt og har vært kritisk viktig for å forsyne russiske styrker langs den ukrainske østfronten. Sikrer Ukraina seg kontroll her, kan det bety store problemer for russiske styrker i Izium og andre områder lenger sør.

– Vi vil frigjøre landet vårt ned til siste centimeter, heter det i meldingen fra SBU.

Ukrainske medier la lørdag ut det som skal være et bilde fra byen, som viser flere soldater holder fram et ukrainsk flagg.

I tillegg til offensiven i Kharkiv-regionen, meldte ukrainske militærmyndigheter lørdag at de har rykket fram i den sørlige delen av landet, der en offensiv mot Kherson er innledet.

En talsperson for regjeringshæren, Natalija Gumenjuk, sier styrkene ved sørfronten har rykket fram flere kilometer – og noen steder flere titalls kilometer.

