Russland trekker tilbake styrker etter ukrainsk offensiv i nordøst

Den russiske innrømmelsen av at de trekker styrker tilbake, kom lørdag ettermiddag etter en lang rekke meldinger om rask ukrainsk framrykking.

– For å oppnå målene i den militære spesialoperasjonen for å frigjøre Donbas, er det tatt en beslutning om å omgruppere russiske styrker stasjonert i Balaklija og Izium-regionene, for å styrke innsatsen langs Donetsk-fronten, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Izium har vært under russisk kontroll i fem måneder, og en større gruppe russiske soldater har vært stasjonert der. En ukrainsk offiser sier lørdag til CNN at ukrainske styrker allerede har rykket inn i byen.

[ Eksperter: Ukraina har stor suksess – og det er ikke noe Putin kan gjøre ]

Kuttet forsyningslinje

Lørdag ble det også meldt at ukrainske styrker har rykket inn i Kupjansk, som de siste månedene har vært okkupert av Russland. Stemmer det, betyr det at Ukraina har tatt kontroll over en sentral forsyningslinje i øst.

Den ukrainske etterretningstjenesten SBU la lørdag ut bilder i meldingstjenesten Telegram som syntes å vise ukrainske styrker inne i Kupjansk.

Byen er et viktig jernbaneknutepunkt og har vært kritisk viktig for å forsyne russiske styrker langs den ukrainske østfronten, ikke minst i Izium.

– Vi vil frigjøre landet vårt ned til siste centimeter, heter det i meldingen fra SBU.

Før meldingen om den såkalte omgrupperingen kom, hevdet russiske kilder at forsterkninger ble brakt til området. Statlige russiske medier sendte ut bilder og video av militære kjøretøyer med symbolet Z påmalt som kjørte langs veier og stier, angivelig på vei til regionen.

[ Frykten for atomulykke: Hva kan skje? ]

Rask framrykking

Den ukrainske offensiven ser ut til å ha begynt tirsdag. Tidligere har ukrainske styrker innledet en offensiv rettet mot byen Kherson i sør.

Onsdag bekreftet president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj at Ukraina var i gang med to separate offensiver mot russiske okkupasjonsstyrker. Deretter har det kommet en rekke meldinger om kamphandlinger og ukrainsk framrykking i Kharkiv-regionen, som ligger helt nordøst i landet.

Her har storbyen med samme navn i lang tid vært utsatt for russisk artilleri- og rakettbeskytning, og det har vært meldt om en lang rekke tilfeller der sivile er drept.

[ – Det tør ikke Putin, av politiske årsaker ]

Desperasjon

Tankesmia Institute of the study of war (ISW) skrev før helgen at det er desperasjon å spore i de russiske militærbloggene som følger situasjonen i Ukraina. Bloggene gir et unikt innblikk i hva som rører seg i russiske forsvarsmiljøer. Der ble det blant annet rettet sterk kritikk mot de russiske styrkenes evne til å holde posisjoner i Kharkiv.

Bilder og filmopptak som deles i sosiale medier, viser også store mengder russisk militærutstyr etterlatt av russiske styrker som trekker seg tilbake.

Bloggen Oryx, som samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder, melder fredag om 43 nye russiske tap av tungt utstyr. Av disse skal 31 ha blitt erobret og dermed overtatt av ukrainske styrker.

Det dreier seg om alt fra stridsvogner og personellkjøretøy til luftvernsystemer.

På bloggens liste over ukrainske tap er det fredag notert fem nye tap av utstyr, tillegg til fem tap av ukrainske fly som stammer fra kamper tidligere i krigen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen