Opioid-dokumentar stakk av med gulløven i Venezia

Filmen tar for seg det omfattende misbruket av opioider i USA og den omstridte Sackler-familiens rolle. Filmen, som er regissert av Laura Poitras, følger aktivisten og fotografen Nan Goldin og hennes kamp for å holde familien ansvarlig.

Den italienske filmskaperen Luca Guadagnino vant prisen for beste regissør for sin «Bones and All», mens Cate Blanchett vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Tar».

Herreklassen ble vunnet av Colin Farrell for hans rolle i irske «The Banshees of Inisherin».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen