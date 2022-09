Fra «rottweiler» til Charles’ kjære: Dette er Storbritannias dronning Camilla

Camillas tittel som dronning vil skille seg fra nylig avdøde dronning Elizabeths, da Camilla vil bli kronet «queen consort» – en tittel som betyr at hun er ektefellen til den sittende monarken.

At Camilla skulle få denne tittelen, var sterkt ønsket av dronning Elizabeth.

– Når min sønn Charles en dag blir konge, vet jeg at dere vil vise ham og hans kone Camilla den samme støtten dere har vist meg, skrev Elizabeth i et brev i anledning sitt 70-årsjubileum på tronen.

– Det er mitt dyptfølte ønske at Camilla da skal være kjent som «queen consort», skrev hun videre.

Charles har lenge villet at Camilla skulle krones ved hans side, skriver The Guardian. Men at hun skal bli kjent som dronning Camilla, er bare mulig etter et stemningsskifte blant det britiske folk.

«Rottweiler»

I årevis ble Camilla utskjelt i pressen og av briter flest for å ha vært en inntrenger i ekteskapet mellom Charles og hans tidligere kone Diana – og for å ha ødelagt Storbritannias eventyrlige kongelige kjærlighetshistorie.

– Det er tre av oss i dette ekteskapet, sa Diana i et berømt intervju fra 1995. Hun mente da henne selv, Charles – og Camilla, Charles' kjæreste gjennom mange år.

Diana skal til og med på et tidspunkt ha kalt Camilla for en «rottweiler».

Etter skilsmissen mellom Charles og Diana i 1996, og Dianas død i 1997, begynte Charles og Camilla gradvis å vise seg offentlig sammen og ble etter hvert akseptert som et par.

I 2005 giftet de seg. Det tok tid, men omsider ble Camilla tatt inn i varmen og godtatt som den framtidige kongens lojale ektefelle.

Fru Parker Bowles

Dronning Camilla ble født Camilla Rosemary Shand i London 17. juli 1947, og hadde en tradisjonell oppvekst blant Storbritannias rike overklasse.

Hun er barnebarnet til den tredje baronen av Ashcombe, Roland Cubitt, og hun utdannet seg i London, Sveits og Frankrike. Som ung kvinne møtte hun Charles for første gang på en polokamp på begynnelsen av 1970-tallet, og de ble siden nære.

Overbevist om at Charles aldri kom til å fri til henne, giftet hun seg i stedet med Andrew Parker Bowles, offiser i den britiske hæren, i 1973. I bryllupet var blant annet dronning Elizabeths søster og datter til stede, prinsesse Margaret og prinsesse Anne.

Ekteparet Parker Bowles fikk to barn: Tom, hvis gudfar er Charles, og Laura.

Skilt

Men følelsene mellom Camilla og Charles tok ikke slutt. Angivelig skal de to ha fortsatt å møtes, selv etter Charles' overdådige bryllup med Diana i 1981.

Senere samme tiår smuldret ekteskapet mellom Charles og Diana opp, og romantikken mellom Camilla og Charles blusset opp igjen – noe som ble slått stort opp da tabloidpressen fikk tak i lekkede innspilte telefonsamtaler.

Camilla og Andrew skilte seg i 1995, et år før Charles og Diana gjorde det samme. Etter Dianas død i 1997 var Camilla og Charles diskrete, men det viste seg gradvis at de faktisk levde livet som om de skulle vært gift.

Etter flere måneder med nøye planlegging viste paret seg sammen for første gang offentlig i 1999, og siden ble de mer og mer åpne om forholdet.

Bryllup

Omsider ble de to gift i Windsor 9. april 2005, først i en borgerlig seremoni etterfulgt av en religiøs velsignelse i St. Georges Chapel med dronning Elizabeth til stede.

Da de begge var skilt, var det diskusjoner om hvorvidt de kunne ha et kirkebryllup, spesielt i lys av Charles' framtidige rolle som overhode i Church of England.

Men bryllupet ble møtt av en jublende folkemengde på 20.000 tilskuere i gatene fram til Windsor-slottet.

Som ektepar tok Camilla og Charles fatt på de plikter som medlemmer av kongefamilien har. De har også reist på flere utenlandsturer og hatt ferier på Balmoral, den kongelige eiendommen i Skottland der dronning Elizabeth sovnet inn.

Godtatt av familien

Camilla har også hatt sine egne prosjekter uavhengig av rollen som kone til Storbritannias framtidige konge. Hun har deltatt i utdelingen av den prestisjetunge Bookerprisen og dukket opp i finalen av den britiske versjonen av «Skal vi danse» i 2020.

Hun har også arbeidet for å øke bevisstheten rundt osteoporose – en sykdom moren hennes, Rosalind, led av – og har en bokklubb på Instagram.

Gjennom årene har Camilla også blitt godtatt av kongefamilien, også av Charles' og Dianas to sønner, prins William og prins Harry.

I 2005 tilbakeviste prins Harry bildet av Camilla som en «slem stemor» og beskrev henne som en fantastisk kvinne som har gjort faren veldig lykkelig.

– William og jeg er veldig glade i henne, slo han fast.

