Dronning Elizabeth bisettes mandag 19. september

Det ventes et stort oppmøte av statsoverhoder og kongelige, i tillegg til store menneskemengder i Londons gater denne dagen.

Kisten skal til slutt bringes til Windsor Castle og plasseres i St George’s Chapel. Der vil dronning Elizabeth ligge ved siden av sin mann, prins Philip. Der er også asken etter hennes søster prinsesse Margaret og deres foreldre Elizabeth og kong George.

Buckingham Palace opplyser også lørdag at dronning Elizabeth skal ligge på paradeseng i fire dager i Westminster Hall i Parlamentet. Kisten plasseres på en opphøyd plattform der onsdag, og publikum skal få tilgang til lokalet for å vise henne den siste ære.

Forrige gang et medlem av kongefamilien lå på paradeseng i hallen var da dronningmoren døde i 2002. Da besøkte over 200.000 mennesker Westminster Hall for å ta farvel, melder BBC.

