Andersson og Kristersson i en siste duell før valget i Sverige

Lørdag er siste dag i valgkampen i Sverige. Søndag går svenske velgere til urnene, og meningsmålingene tyder på tett løp mellom de to blokkene i svensk politikk.

Da de to statsministerkandidatene møttes for et oppgjør i regi av TV4, var gjengkriminaliteten første tema.

Sosialdemokraten Andersson tok til orde for å sette «hardt mot hardt», og føyde til:

– For hver krone til politiet, skal vi legge minst en krone i arbeidet mot segregering. Da handler det om at alle voksne skal være i arbeid, får mulighet til å ha inntekt og betale skatt og være forbilder, og ikke gjengkriminelle.

Den konservative kandidaten, Moderaternas leder Kristersson, sa det var viktig å merke seg at de aller fleste ikke begår kriminelle handlinger.

– De som gjør det, de skal vi ta. Bokstavelig talt. Danske straffer for svenske kriminelle, sa han, og beskrev hvordan folk blir oppgitt når kriminalitet ikke oppklares.

[ Slik påvirker høyrepopulister og ytre høyre andre partier ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen