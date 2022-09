– Dagens energiministermøte har vist en stor enighet om at EU må reagere kraftfullt, sa Andersson på en pressekonferanse i Stockholm rett etter avslutningen på det ekstraordinære energiministermøtet i Brussel fredag.

Der kom det ifølge Andersson et gjennombrudd i forhandlingene som kan bidra til at gassprisen har mindre effekt på strømprisen, noe Sverige tidligere har argumentert sterkt for.

– Vi er et stort steg nærmere lavere strømpriser, sa Andersson.