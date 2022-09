– De har et desperat behov for hjelp

– Folk har mistet husene sine, levebrødet, kornlagre, dyrene og eiendelene sine. De måtte dra fra hjemmene sine tomhendt for å redde seg selv fra flommen, sier Abid Hussein til Dagsavisen.

Han er i Hyderabad i Sindh, den verst rammede provinsen i flommen sør i Pakistan, der han jobber for Kirkens Nødhjelp. Hans egen hjemby ligger i et av de verst rammede distriktene.

Abid Hussein er midt i de flomrammede områdene i Sør-Pakistan, der han jobber for Kirkens Nødhjelp. (Privat)

– Familien min er direkte berørt av flommen, forteller han via WhatsApp.

Hundrevis av landsbyer er under vann, 500.000 hus er ødelagt og 33 millioner mennesker er rammet av flommen sør i Pakistan. Over 1.350 mennesker er døde, og over 600.000 mennesker evakuert.

Desperat behov

Hussein forteller om en fortvilet situasjon for de rammede. Mange mangler absolutt alt.

– De har et desperat behov for grunnleggende humanitær hjelp som mat, rent vann, midlertidige toaletter, hygieneprodukter, telt, myggnett og myggmidler, fôr til dyrene, lys, vifter, medisinsk hjelp, sier han.

Kirkens Nødhjelp er en av mange organisasjoner som nå forsøker å hjelpe flomofrene. Organisasjonen bidrar med rent vann, enkle toalettfasiliteter, midlertidig husly og tiltak for å begrense spredningen av vannbårne sykdommer.

FNs helseorganisasjon, WHO, og partnere har satt opp 4.500 helsesentre. WHO ser allerede en økning av sykdommer som akutt diaré, tyfoidfeber, meslinger og malaria. Mange har også fått hudsykdommer av å være mye i vannet. Abid Hussein sier det trengs medisiner mot feber, hoste, malaria, diaré, skabb, diabetes, allergi og annet. Folk har ikke rent drikkevann og blir derfor tvunget til å drikke forurenset flomvann som forårsaker sykdommer.

Tusenvis av mennesker ligger i telt eller under åpen himmel, mens enkelte har søkt ly i forlatte bygninger. Noen har nådd leirene for internt fordrevne som er satt opp. 45 år gamle Lawang og 16 familiemedlemmer har bodd under en plastpresenning i veikanten i Sindh i over to uker. Alle i landsbyen hans måtte flykte da vannet steg 1.5 meter og bygninger begynte å kollapse, skriver The Washington Post.

Enkelte steder har landbruksområder der det dyrkes blant annet bomull, ris, dadler og sukker blitt utslettet. Det får også større følger. Sindh-provinsen står for halve matproduksjonen i landet, og det er fare for alvorlig matmangel.

Folk har satt opp telt langs veien fordi det er det høyeste punktet i området. Nær en tredel av landet er under vann. (FIDA HUSSAIN/AFP)

Verre enn sist

De siste dagene har det vært frykt for at landets største innsjø, Manchar-sjøen i Sindh-provinsen, skulle flomme over. Faren er fortsatt ikke over, men det er nå tegn til at vannstanden har begynt å synke noe, melder BBC. På noen områder ble sjøen åpnet med vilje for å styre vannmassene og unngå at de rammet de aller mest folketette områdene.

– Myndighetene bestemte seg for å åpne sjøen på tre ulike steder med hensikt, for å redusere risikoen for ukontrollerte brister. I frykt for oversvømmelse flyktet mennesker vekk fra landsbyene. Folk i fem ulike distrikter ble bedt om å evakuere. Til tross for myndighetenes forsøk brast sjøen på ett punkt 6. september, sier Hussain.

Det skraverte området viser noen av de hardest rammede områdene av flommen i Pakistan. (Kart: Dagsavisen)

Også i 2010 opplevde Pakistan en stor flom, og Abid Hussain var involvert i nødhjelpsarbeidet også da. Men denne katastrofen har rammet mange flere. Myndighetene blir kritisert for ikke å ha gjort nok for å forberede seg på en ny katastrofe ved å gjøre tilpasningstiltak.

700 prosent mer regn

Et uvanlig kraftig monsunregn har ført til flommen. I mange områder i Sindh-provinsen regnet det mer eller mindre ustoppelig i to måneder. Store mengder regn kom fra midten av juni til sent i august.

– Store områder i landet fikk mengder man aldri har sett før, med 500–700 prosent mer enn vanlig i august, skriver klimaforskerne Ben Clarke, Friederike Otto og Luke Harrington i en artikkel for nettstedet The Conversation.

Innen august var en tredel av landet under vann.

Boligområder ligger under vann i Dera Allah Yar i Balochistan-distriktet. (FIDA HUSSAIN/AFP)

Issmeltingen i fjellene nord i landet har også ført til kraftige mengder med vann i elvene.

– Når disse breene smelter, bidrar vannet fra dem til flom. Denne smeltingen er i stor grad drevet av klimaendringer og er særlig fremtredende dette året som følge av hetebølge, skriver forskerne, og viser til at det var en kraftig hetebølge i Pakistan i mai og juni.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) blir ekstremregn vanligere og mer intenst i mange deler av verden på grunn av klimagassutslipp. På Global Climate Risk Index var Pakistan rangert som det åttende mest utsatte landet for klimaendringer i en oversikt for årene 2000 til 2019.

– Pakistan står uten tvil i front når det gjelder klimaendringer. Når det gjelder den pågående flommen, er det klart at klimaendringer som et minimum har forsterket denne hendelsen. I verste fall har det ført til en kombinasjon av omstendigheter som har ført til at millioner av mennesker lider mer enn de ellers ville ha gjort, skriver forskerne i artikkelen i The Conversation.

De påpeker at landet må forberede seg på å håndtere lignende katastrofer senere, og at finansieringen til internasjonal klimatilpasning må øke.

– Beregningene viser veldig tydelig at med videre klimaendringer er Pakistan et område som er ekstra utsatt for ekstremregn, advarer forskerne.

De minner om at det er verdens rikeste land som har bidratt mest til klimaendringene.

Pakistan er et av verdens mest folkerike land; det ligger på femte plass med sine 225 millioner innbyggere, ifølge Worlddata. Pakistans befolkning utgjør 2.7 prosent av verdens befolkning, men Pakistan står bare for 0.6 prosent av verdens klimautslipp, ifølge en klimadatabase i EU. Til sammenligning utgjør for eksempel USAs befolkning 4.3 prosent av verdens befolkning, men står for 12.6 prosent av verdens klimautslipp.

Klimaflyktninger

Fredag kom FNs generalsekretær, António Guterres, for å besøke flomområdene. Han hadde allerede kalt det en «monsun på steroider», og har sagt at verden må slutte å gå i søvne i møte med klimaendringene. Fredag ba han verden om å komme sammen for å støtte Pakistan.

Forskere har lenge advart som at klimaendringer som flom, tørke og ekstremhete vil føre til millioner av mennesker som er på flukt globalt.

Akkurat nå er det ingen som vet hva som vil skje med de tusener av innbyggere i Pakistan som ikke har et hjem å vende tilbake til. Og om de kan komme tilbake, er spørsmålet hvor trygge de vil være der. Faren er stor for at det kommer flere flomkatastrofer.

– Du kan kalle disse menneskene klimaflyktninger. Husk det begrepet. Landet ditt vil få dem også, skriver den pakistanske forfatteren Fatima Bhutto i en kronikk i The New York Times.

Abid Hussein forteller om en innbygger han har snakket med i en av de rammede landsbyene, som håper myndighetene kan finne et annet sted der de kan slå seg ned. De ønsker å bo et sted der de ikke trenger å frykte for å bli revet opp med røttene igjen.

– De siste årene har det vært vanlig med oversvømmelser. Vi trenger å flytte til et sted der vannet fra innsjøen Manchar og elven Indus ikke kan nå oss, sa innbyggeren, Imam Ali Detho, til Hussein.

