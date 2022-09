Britene sørger – legger ned blomster utenfor Buckingham Palace

Etter prinsesse Dianas død i 1997 vokste blomsterhavet utenfor både Kensington Palace og Buckingham Palace seg rekordstort.

Dronning Elizabeth gikk da gjennom blomsterhavet utenfor Buckingham Palace og leste på kortene da hun kom tilbake til London fra Balmoral med familien etter å ha fått kritikk for at hun ikke var i hovedstaden som sørget.

Allerede kort tid etter at dronningen døde torsdag, begynte folk å legge ned blomster utenfor slottet. Det har de fortsatt med fredag.

Salutt med 96 skudd

Fredag formiddag skal det skytes salutt med 96 skudd – ett for hvert av hennes leveår – for å hedre avdøde dronning Elizabeth.

Buckingham Palace bekrefter at salutten i Hyde Park og Tower of London skal avfyres fra klokken 13 lokal tid, melder Sky News.

– Det skal skytes ett skudd for hvert av dronningens leveår, skriver slottet i en uttalelse

Samtidig blir det opplyst at det skal flagges på halv stang fra de kongelige residensene fram til klokken 8 om morgenen dagen etter at den kongelige sørgeperioden er over. Den varer fram til sju dager etter dronning Elizabeths gravferd.

I dagene fram mot bisettelsen er det en rekke ritualer og seremonier som skal gjennomføres, blant annet en spesiell klokkeringing fra de store kirkene og katedralene i London, en rundtur i England, Skottland, Wales og Nord-Irland for den nye kongen, nedtonede sendinger på TV, og diplomater fra hele verden vil samles i den engelske hovedstaden.

Selve begravelsesseremonien vil finne sted i Westminster Abbey, med påfølgende bisettelse i St. George’s kapell ved Windsor Castle.

[ Minneord: God natt, dronning Elizabeth ]

Løftes fram av britiske kjendiser

Også britiske kjendiser minner dronning Elizabeth. Helen Mirren, Daniel Craig og Elton John er blant kulturtoppene som hyller den avdøde dronningen og sier hun etterlater seg en arv uten like.

– Vi sørger over en kvinne som – med eller uten kronen – var et symbol på edelhet, sier Mirren, som har spilt dronning Elizabeth både på film og scene.

James Bond-stjernen Daniel Craig, som spilte inn en scene sammen med dronningen til åpningen av London-OL i 2012, sier hun etterlater seg en «arv uten sidestykke og vil bli dypt savnet».

– Som så mange andre, ble jeg veldig trist av dagens nyhet, og mine tanker går til kongefamilien, til dem hun elsket og til dem som elsket henne, skriver filmstjernen på Instagram.

Elton John skriver på nettet at dronningen har vært en stor del av hans liv «fra barndommen og fram til i dag».

– Det var inspirerende å være i hennes nærvær, og hun ledet landet gjennom noen av våre største – og våre mørkeste – øyeblikk, med eleganse, anstendighet og en ektefølt varme. Jeg vil savne henne inderlig, skriver sangeren og komponisten.

[ Dronning Elizabeths liv i bilder ]

– Har alltid vært der

En annen som påpeker at dronningen «alltid har vært der», er Rolling Stones-vokalist Mick Jagger, som minnes at han så høydepunktene fra bryllupet hennes på TV og husker henne «som en vakker ung kvinne til hun ble nasjonens elskede bestemor». Også musikerkollega og Beatles-frontfigur Paul McCartney minnes den døde kongen og har delt et bilde av en ung Elizabeth i sosiale medier.

– Må hun hvile i fred. Lenge leve kongen, skriver McCartney.

– Hennes ettermæle vil være minnet om et uselvisk symbol for kjærlighet, forståelse og feiring av medmennesker over hele verden, uansett race og religion. Hun har vært et ankerfeste, ikke bare for Storbritannia og Samveldet, men en inspirasjon for hele verden gjennom sin linslange tjeneste, oppsummerer komponist Andrew Lloyd-Webber.

[ Ekspert: Dronning Elizabeth har betydd ufattelig mye for monarkiet i Storbritannia ]

Hylles av britiske aviser

Kjente sitater, bilder av dronningen og takksigelser preger de britiske avisforsidene fredag, dagen etter dronning Elizabeths bortgang.

Både The Times, The Guardian, The Independent og tabloidavisa Daily Star har slått opp et bilde av dronningen fra hennes kroning i 1953, flere steder akkompagnert av årstallene for hennes leveår, 1926–2022.

– Et liv i tjeneste, lyder det på forsiden til The Times. Videre har avisen lagt ved et sitat fra hennes juletale i 1957.

– Jeg kan ikke lede dere inn i strid. Jeg kan ikke gi dere lover eller forvalte rettferdighet. Men jeg kan gi dere noe annet: Jeg kan gi mitt hjerte og min hengivenhet til disse gamle øyene. Og til alle folk i vårt brorskap av nasjoner, lyder sitatet.

The Daily Telegraph bruker dronningens egne ord:

– Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet, står det på avisas forside.

Sitatet er hentet fra dronningens kondolanse til USA etter terrorangrepene 11. september 2001. Teksten står over et bilde av dronningen i sort og hvitt.

Daily Mirror skriver helt enkelt «Takk» over et bilde av dronningen i profil. På Daily Mails spesialutgave lyder budskapet slik:

– Våre hjerter er knuste.

Daily Express skriver «Vår elskede dronning er død», mens gratisavisa Metro har lagt på et bilde av dronningen som ung, med årene 1926–2022.

Slottet flagger på halv stang

Dronning Elizabeths død markeres også i Norge. Det flagges på halv stang på Slottet i Oslo fredag morgen.

Kong Harald besluttet torsdag kveld at det i forbindelse med dronning Elizabeths dødsfall skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen fredag og på den britiske dronningens begravelsesdag.

[ Charles III – populær og omstridt ]

Kondolanseprotokoll

Du kan også skrive en hilsen. Den britiske ambassaden i Oslo legger nemlig fredag formiddag ut en kondolanseprotokoll for dronning Elizabeth. Folk er velkomne til å skrive en hilsen fra klokka 10.

Hver dag i en uke vil protokollen ligge ut fra klokka 10 til klokka 16, med unntak av søndag, opplyser ambassaden til NTB.

Til og med fredag neste uke kan dermed hvem som helst komme innom ambassaden i Thomas Heftyes gate 8 på Frogner i Oslo og skrive noen ord eller bare navnet sitt.

Ambassadør Richard Wood har vært på reise, men er ventet tilbake fredag ettermiddag.

Saken fortsetter under videoen

Kronprinsparet avlyser

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avlyser turen til Storbritannia neste uke. Flere norske statsråder og en stor næringslivsdelegasjon skulle også følge kronprinsparet.

– Som følge av at Hennes Majestet Dronning Elizabeth II av Storbritannia er gått bort, vil kronprinsparets offisielle besøk til Storbritannia neste uke ikke bli gjennomført, skriver Slottet på sine hjemmesider.

Turen skulle etter planen starte i Aberdeen 14. september og avsluttes i London 16. september.

På programmet sto også et besøk på Balmoral slott i Skottland 15. september, hvor kronprinsparet skulle møte nåværende kong Charles. Dronning Elizabeth døde på slottet torsdag.

Jobber med ny dato

Flere norske næringslivstopper skulle delta på deler av programmet. I tillegg skulle næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) delta. Formålet med besøket var å styrke næringslivssamarbeidet mellom landene. Også næringslivsseminarene blir avlyst, bekrefter Innovasjon Norge.

– Våre tanker går til den britiske kongefamilien og til alle våre venner og samarbeidspartnere i Storbritannia. Vi vil så raskt som mulig komme tilbake med forslag om ny dato for gjennomføring av næringslivsdelegasjonen, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Storbritannia er Norges viktigste eksportpartner, og en ny frihandelsavtale mellom landene trådte i kraft 1. september.

Kongehuset har varslet at det vil komme flere endringer i programmet til kongefamilien etter dødsfallet. Det er ennå ikke klart om kongeparets planlagte tur til Danmark og dronning Margrethes regentjubileum i helgen gjennomføres.

Saken fortsetter under videoen

«The Crown» på vent

Netflix-serien The Crown setter innspillingen av sjette sesong på vent inntil videre, ifølge serieskaperen. Serien handler om livet til dronning Elizabeth II og hennes regjeringstid i Storbritannia.

Serieskaper Peter Morgan skriver i en epost til sladderbladet Deadline at «The Crown er et kjærlighetsbrev til henne. Jeg har ingenting mer å legge til».

Det har lenge vært planer om å stanse innspillingen dersom dronning Elizabeth skulle dø mens serien er i produksjon. «The Crown» har vært en svært populær serie siden første sesong kom i 2016, og har vunnet 21 Emmy-priser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen