Slik var timene rundt dronning Elizabeths bortgang

Alle klokkeslett i norsk tid.

13.32: Buckingham Palace kommer med en pressemelding der det heter at dronningens leger er bekymret for hennes helse. I uttalelsen heter det at dronningen har det «komfortabelt», og at legene har anbefalt at hun holdes under observasjon på Balmoral-slottet i Skottland.

13.45: Det bekreftes at prins Charles og hertuginne Camilla har reist til Balmoral. Bare ett minutt etter bekrefter Kensington Palace at også prins William er på vei nordover.

15.39: Et fly fra det britiske luftforsvaret (KRF23R) tar av fra Northolt vest i London. Om bord er prins William, dronningens sønner prins Andrew og prins Edward, og Edwards kone grevinne Sophie.

16.50: Flyet lander på Aberdeen flyplass.

Kort tid etter 18.00: En bilkolonne, deriblant en bil med de fire flypassasjerene, ankommer Balmoral.

19.31: Buckingham Palace bekrefter i en uttalelse at dronningen er død.

Kort tid etter 20.00: Charles, som nå er konge, sier i en uttalelse: «Min kjære mor, Hennes Majestet Dronningens død er et sorgens øyeblikk for meg og alle mine familiemedlemmer».

– Å vite at dronningen var så bredt elsket og respektert vil gi familien og meg trøst, heter det i uttalelsen.

20.08: Statsminister Liz Truss sier i en uttalelse utenfor statsministerboligen i Downing Street at det er «slutten på den andre elizabethianske æra» og avslutter med «God save the King». Hun kaller den nye kongen Charles den 3.

20.25: Clarence House bekrefter at Charles tar kongenavnet Charles den 3.

20.41: Kensington Palace bekrefter at William og Kate nå er hertug og hertuginne av både Cornwall og Cambridge.

