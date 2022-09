En rekke medlemmer av den britiske kongefamilien har satt kursen mot slottet i Skottland etter at Buckingham Palace meldte at dronning Elizabeth er under medisinsk overvåking og at legene hennes er bekymret.

Meghan, som har tittelen hertuginne av Sussex, kommer ifølge opplysningene til å oppholde seg i London, mens Kate, hertuginnen av Cambridge, er på slottet Windsor sammen med sine tre barn, sier ikke navngitte kilder til Sky News.

