Uvedkommende kan ha fått tilgang til valgautomater i Georgia

Et overvåkingskamera utenfor valgkontoret i Coffee fylke i Georgia viser at lokale valgfunksjonærer var til stede under det Georgias delstatsmyndigheter har omtalt som en hendelse hvor det ble gitt «uautorisert tilgang» til valgutstyr, melder AP.

To måneder etter presidentvalget i november 2020 skal en gruppe dataeksperter ha reist for å kopiere programvare og data fra valgautomater i fylket. Der skal de ha blitt møtt av lederen for det lokale republikanske partiet, Cathy Latham, som var involvert i daværende president Donald Trumps forsøk på å undergrave valgresultatene.

Latham selv sier hun ikke husker hvor hun var i det aktuelle tidsrommet, men at hun ikke var ved valgkontorene.

Overvåkingsbilder fra en annen episode to uker senere vekker også bekymring – de skal vise at to personer med tilknytning til Trumps kampanje for å få underkjent valgresultatet, ankommer kontoret og ble der i flere timer.

Bildene er offentliggjort i forbindelse med en rettssak der det stilles spørsmål ved valgsikkerheten i Georgia.

Viktig informasjon om valgsystemene skal også ha havnet på avveie i Colorado, Pennsylvania og Michigan etter valget. Delstatene er sammen med Georgia viktige for å sikre en valgseier.

En etterforskning av det mislykkede forsøket på å overstyre Joe Bidens valgseier pågår i Georgia. Den er blant annet rettet mot en oppsiktsvekkende telefonsamtale mellom daværende president Donald Trump og Georgias administrasjonsminister, republikaneren Brad Raffensperger.

I samtalen foreslo Trump at Raffensberger kunne «finne» det eksakte antallet stemmer han trengte for å vinne Georgia i presidentvalget. Trump nekter selv for å ha gjort noe galt.

