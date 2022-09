Turist bøtelagt for å spise lunsj ved fontene i Roma

En amerikansk besøkende til Roma har blitt bøtelagt 450 euro (nærmere 4500 kroner) for å ha spist lunsj mens han satt ved foten av en fontene i den italienske hovedstaden, skriver nyhetsnettstedet CNN.

Dette er forbudt i Roma, i henhold til regler utformet for å opprettholde byens «dekorum», eller etikette, i møte med overturisme. Nyhetskanalen skriver at 55-åringen hadde satt seg ved foten av Fontana dei Catecumeni for å ta seg en matbit ved lunsjtider lokal tid.

Offiserer grep inn da mannen «hadde intensjon om å spise og drikke mens han satt på en del av fontenen», sier det lokale politiet til CNN.

Skal beskytte byens monumenter

Den aktuelle fontenen ble bygget i 1588–89 av arkitekten og billedhuggeren Giacomo della Porta, og ble restaurert i 1997.

Fontenen er beskyttet av regler som først ble introdusert på 1970-tallet, med mål om å beskytte historiske fontener, statuer og andre monumenter. Oppdaterte regler med fokus på å bevare byens miljødekor har vært på plass siden 2019. Lokalt politi sa i en uttalelse at de gjennomførte mer enn 300 kontroller sist helg, med gatepatruljer som håndhever forskjellige regler, som begrensninger på volumet av musikk som spilles i barer, forbud mot gatedrikking, organiserte pub – til – pubrunder, og å ta en dukkert i byens fontener.

Politiet kan ilegge bøter for overtredelser, eller til og med utestenge folk fra et bestemt område i opptil 48 timer. Ved gjentatte lovbrudd kan personer utestenges i inntil 60 dager.

Kjørte Maserati ned berømt trapp

Da etikette-reglene ble innført, sa byrådet at de var ment for «å håndtere mange sider ved av bylivet, med særlig vekt på å respektere hovedstadens kunstneriske og kulturelle arv». De var også ment å bidra til å takle problemet med overturisme, ettersom de sliter med å håndtere det store antallet besøkende.

Før koronaviruspandemien hadde Roma rundt 10 millioner besøkende hvert år.

Det har vært flere hendelser den siste tiden som har involvert brudd på de oppdaterte etikette-lovene. I mai pågrep grensepoliti en 37 år gammel saudiarabisk mann på Milanos internasjonale flyplass, etter at en leiebil av merket Maserati ble kjørt ned den berømte Spansketrappen og deretter forlatt. En måned senere ble to amerikanske turister bøtelagt og kortvarig utestengt fra Romas sentrum etter å ha skadet de samme trappene med elektriske skutere.

