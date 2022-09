Sveriges statsministerkandidater kranglet om energipriser

Magdalena Andersson la skylden på Russlands president Vladimir Putin.

– Putin forsøker å splitte oss. Vi må ikke gå i den fellen, sa den sosialdemokratiske statsministeren.

Kristersson var ikke enig.

– Det er det ukrainske folk som betaler for Putin. Å si at Putin står bak de høye strømprisene, er å fare med usannheter, sa opposisjonslederen fra høyrepartiet Moderaterna.

Kristersson mener det er den rødgrønne regjeringen som må bære ansvaret ettersom den har lagt ned atomkraftverk sør i Sverige.

Enig om harde straffer

Under debatten fikk de to også spørsmål fra publikum, som blant annet lurte på hva de ville gjøre for å bekjempe grov kriminalitet. Og her var de to enige.

– Lås inn de gjengkriminelle riktig lenge hvis de er svenske statsborgere. Eller utvis dem hvis de ikke er det, sa Kristersson, som blant annet viste til «danske straffer».

– Jeg deler Ulf Kristerssons oppfatning av at vi skal gjøre mye mer for å sette de gjengkriminelle bak lås og slå, sa Andersson, men føyde til at det kun er halve løsningen.

– For hver krone vi satser på flere politifolk, må vi bruke minst én krone på å bryte nyrekrutteringen og segregasjonen slik at vi også på lang sikt kan bekjempe dette, sa hun.

Hjelp til barnefamilier

Duellen begynte med et spørsmål fra publikum om de høye matprisene og hva de to politikerne vil gjøre for blant annet aleneforeldre.

Mens Andersson lovet å gi hjelp til dem som har det vanskeligst, spesielt barnefamiliene, sa Kristersson at ingen seriøs regjering kan redde alle husholdninger fra inflasjon og lavkonjunktur.

– Men politikken får ikke legge sten til byrden og forverre det, og det har regjeringen gjort med skatteøkninger og ved å ødelegge svensk energipolitikk, sa han.

Svenskene går til valg førstkommende søndag.

