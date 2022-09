– Vi er veldig glad for at en av våre borgere fikk Nobels fredspris, men etter min mening har Nobelkomiteen i stor grad gått bort fra og tonet ned nobelpriser på det humanitære felt, sa Putin da han talte på en økonomisk konferanse i kystbyen Vladivostok onsdag.

Den russiske redaktøren Dmitrij Muratov delte i fjor Nobels fredspris med filippinske Maria Ressa. De to fikk prisen for «sin innsats for å trygge ytringsfriheten, som er en forutsetning for demokrati og vedvarende fred».

