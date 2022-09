Erdogan kom med trusler mot Hellas

Erdogan kom med uttalelsen da han tirsdag besøkte Sarajevo, første stopp på hans tre dager lange rundreise på Balkan.

– Vår tålmodighet har en grense hvis de fortsetter med slike ulovlige trusler mot oss, der de bruker øyene og basene sine der, sa Erdogan før han la til at Tyrkia vil gjøre «det som er nødvendig» når tålmodigheten tar slutt.

– Fordi å låse siktet på våre jetfly, lover ikke godt, la han til.

Truer med militærmakt

Erdogan refererte til at det greske luftvernsystemet S-300 angivelig skal ha låst siktet mot tyrkiske jagerfly over Egeerhavet. Hellas avviser anklagene.

Tidligere tirsdag sa Erdogan at Tyrkia er klar til «å gå ned der plutselig en natt», et uttrykk han tidligere har brukt når han har truet med en militær intervensjon.

I helgen anklaget han Hellas for å ha okkupert de demilitariserte greske øyene.

– Uakseptable trusler

Tyrkia beskylder Hellas for å bryte avtaler fra 1923 og 1947 ved å utplassere våpen og annet militært utstyr på øyene. Hellas har svart ved å si at soldatene er utplassert for å jage bort tyrkiske fartøy som nærmer seg øyene.

– Det er uakseptabelt at Hellas mottar trusler fra et land som er Nato-alliert, trusler som går så langt som å sette spørsmålstegn ved gresk suverenitet, sa Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis til gresk fjernsyn tidligere tirsdag.

Samtidig som Erdogan besøkte Sarajevo, tok Mitsotakis imot Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna i Aten. Hun var mandag i Tyrkia der hun møtte Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

