En av drapsmennene i Canada funnet død

Politiet sier at undersøkelser av liket viser synlige skader, og at 31-åringen ikke har tatt sitt eget liv. Den andre av de to etterlyste, som politiet sier er brødre, er fortsatt på frifot.

Nestkommanderende i Saskatchewan-avdeling av Canadas føderale politi RCMP, Rhonda Blackmore, sa på en pressekonferanse mandag at liket ble funnet utendørs ved et hus i urfolksreservatet James Smith Cree Nation.

Hun sier at politiet ennå ikke vet sikkert hvordan han døde, men at han kan ha blitt drept av sin 30 år gamle bror.

Hun sa at broren som fortsatt er på rømmen, kan være skadd, og at folk i området må være på vakt, siden han kan komme til å søke legehjelp. Politiet tror han fortsatt er i provinshovedstaden Regina der han sist er sett.

Det var tidlig søndag morgen at politiet i Saskatchewan fikk de første meldingene om skyting i reservatet og småbyen Weldon. Det ble etter hvert funnet ti knivdrepte og 18 sårede mennesker, og politiet satte i gang en klappjakt på de to mistenkte brødrene.

