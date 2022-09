TikTok-biltyverier tar av i USA

Nyhetsmediet Fox News skriver at antall biltyverier av Kia og Hyundai tatt helt av i USA det siste året. Blant annet er det registrert 767 prosent flere biltyverier i Chicago-området fra begynnelsen av juli sammenlignet med fjoråret. I Charlotte, North Carolina, er det registrert en økning på 346 prosent i Kia- og Hyundai-tyverier siden i fjor, mens i Omaha, Nebraska, er det registrert en økning på rundt 600 prosent sammenlignet med i fjor.

– Antall biltyverier har økt med forbløffende 767 prosent på grunn av en ny TikTok-utfordring, sa Chicago-politiet under et samfunnsmøte den 24. august.

Stabile tall i Norge

Årsaken til biltyveriene er, ifølge amerikanske myndigheter, at TikTok-brukere legger ut videoer under emneknaggen «Kia Boyz» og lærer folk hvordan de starter Kia- eller Hyundai-kjøretøyer uten nøkler. Det gjøres ved å bruke tuppen av en telefonlader eller USB-kabel, noe som får ungdommer over hele landet til å prøve utfordringen.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, tror ikke denne trenden vil spre seg til Norge.

– På TikTok er det mye rart. Noe av det er direkte farlig, andre ting er uheldige og atter annet er det rene, rare sprøyt, sier han etter å ha lest nyhetssaken på Fox News.

Clementz forteller at det er stabile, lave tall når det kommer til biltyverier i Norge, og at det er helt andre aktører som står bak.

– De som stjeler biler i Norge, får ikke informasjonen sin på TikTok. Her ser vi at det for det meste er dyre biler som stjeles, eller at det stjeles bildeler. Jeg tror ikke noe på at dette blir en trend i Norge, sier han.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If. Han tror ikke norske ungdommer vil bli med på biltyveri-trenden vi ser i USA, men oppfordrer likevel foreldre om å snakke med ungdommen om trender på sosiale medier. (NTB Tema)

Snakk med ungdommene

Nylig omtalte Din Side en bølge av bilinnbrudd på Østlandet, der det blant annet ble stjålet ratt og GPS fra flere BMW-er.

– Ellers ser vi ofte at det er katalysatorer de går etter.

Edelmetallene palladium, rhodium og platina som alle finnes i katalysatorer, er ettertraktet fordi prisen på det har økt mye de siste årene, og med krigen er tilgangen på stoffet blitt vanskeligere.

– Så dette er folk som jobber med et bakteppe globalt, og som er svært profesjonelle, sier Clementz.

– Det vi leser om i USA, høres mer ut som guttestreker. Men jeg vil oppfordre alle foreldre med ungdommer, om å ha gode samtaler om ting de ser på sosiale medier. Når man er 13-14-15 år ser man ikke alltid konsekvensen av det man gjør, noe vi så for rundt tre år siden da en challenge fikk dem til å løsne muttere på sykkeldekkene til medelever. Det var jo livsfarlig.

Bilnøkkelen kan hackes

For å beskytte seg mot biltyver, har han noen klare råd:

– Pass på nøkkelen! Vi ser ofte at når det er boliginnbrudd, så forsvinner bilen også. Den vanligste tabben folk gjør, er at man oppbevarer bilnøkkelen i gangen – i øverste skuff, i en bolle eller i nøkkelskapet. Det er lurt å finne et helt annet sted å oppbevare den. Og helst i en metallboks.

– Hvorfor skal den ligge i en metallboks?

– I dag er det svært vanskelig å stjele en bil, for det er ikke lenger sånn som det vises på film – at bilene kan tjuvstartes. Etter at bilene fikk elektroniske startsperrer for 15 – 20 år siden og elektroniske låsesystemer, har antall biltyverier stupt. Men vi har sett et par tilfeller av nøkkelkopiering der noen har fanget opp radiosignalene fra nøkkelen og sendt dem til bilen, forteller han.

Ved å legge nøkkelen i en metallboks, beskytter du den altså mot å bli hacket.

– Men vi har sett det svært sjeldent, det har bare vært et par tilfeller.

Stort marked

Her til lands er tyverier av bildeler langt vanligere en tyverier av selve kjøretøyet. Hva som stjeles, går i bølger.

– Hvorfor det er slik, vet vi ikke. Men det er periodevis ratt, GPS, sidespeil, og som nevnt katalysatorer, sier Clementz.

Bildeler har høy verdi, og med åpne grenser er det også åpnet et stort marked for brukte bildeler.

– Det som er nytt nå, er at fra i fjor høst har de begynt å gå etter privatbiler. Tidligere har de som regel slått til mot bilforhandlere eller bilopphoggere, for da får de tatt flere på én gang.

Når de har stjålet katalysatorer, er det primært Toyota Prius og Hiace de har gått etter.

– En teori er at katalysatorene i disse modellene har et høyere nivå av edelmetallet palladium, eller så kan det være at de har mer erfaring med disse bilmerkene, sier han.

