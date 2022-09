Svensker dømt for filming av Estonia-vraket

I 2019 filmet journalisten Henrik Evertsson og vrakeksperten Linus Andersson vraket til dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt». Mandag ble de to dømt i Göteborg tingsrätt for å ha krenket gravfreden.

Bildene ble tatt med en dykkerrobot. De dokumenterte et stort og tidligere ukjent hull i skroget på vraket. 852 mennesker omkom da Estonia forliste i Østersjøen i 1994. Blant de døde var det seks nordmenn. Stedet der vraket av ferga ligger, er erklært som gravplass av svenske myndigheter.

De domfelte hevdet at dykkerroboten ikke rørte vraket og at dykkingen var nødvendig for å få fram ny informasjon om forliset. Filmopptakene førte til at den svenske havarikommisjonen gjorde nye undersøkelser av vraket.

Gravfreden veide tyngst

– Det er sterk allmenninteresse for å opprettholde gravfreden ved M/S Estonia, som er gravplass for et stort antall personer. Hensynet til gravfreden veier tyngre enn interessen for å beskytte ytrings- og informasjonsfriheten, sier dommer Göran Lundahl i en uttalelse.

Motivet bak filmingen ga imidlertid straffereduksjon. De ble begge dømt til dagbøter.

Saken er tidligere prøvd i det svenske rettsvesenet, og Evertsson og Andersson har da blitt frikjent. Retten mente da at internasjonal lov måtte legges til grunn ettersom filmteamet opererte fra en båt med tysk flagg. Retten mente også at bestemmelsen om gravfred ved Estonia strider mot folkeretten.

I vinter kom imidlertid ankedomstolen fram til at tingsrettens resonnementer var feil, og at saken måtte behandles på nytt.

Vil anke

Mandag avgjorde domstolen i Göteborg at svensk lov gjelder ettersom svenske statsborgere døde i forliset og at bestemmelsen om gravfred ikke strider mot folkeretten.

Evertsson og Andersson varsler anke.

– Vi beklager dagens beslutning fra Göteborgs tingsrätt og noterer oss at de er kommet fram til en annen slutning enn det retten gjorde første gang, skriver Evertsson.

Han understreker at saken handler om viktig journalistiske prinsipper og komplekse juridiske vurderinger.

– Vi kommer derfor til å anke denne dommen. Vårt syn er uforandret og vi nekter for å ha begått lovbrudd. Vi ønsker derfor å legge fram våre innvendinger i en ny behandling i ankedomstolen, fortsetter Evertsson.

