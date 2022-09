Russisk journalist dømt til 22 år i straffeleir

Han er en av Russlands mest respekterte journalister med forsvaret som spesialfelt.

32-åringen avslo et tilbud om kun å måtte sone tolv år i fengsel i bytte mot å erkjenne straffskyld.

Etter mange år som reporter i økonomiavisene Kommersant og Vedomosti, gikk Safronov over til å jobbe som rådgiver for lederen for det russiske romfartsprogrammet.

I juli 2020 ble han pågrepet av sikkerhetstjenestene, anklaget for å ha samlet konfidensiell informasjon om det russiske forsvaret og sikkerhetsapparatet og delt det med etterretningstjenesten i et Nato-land.

Safronov nekter straffskyld og har omtalt rettssaken en farse. Han sier all hans journalistikk var basert på åpne kilder og samtaler med embetsfolk.

Utenfor rettslokalet var rundt 100 personer samlet og ropte «frihet!» etter at dommen var lest opp. Safronov ropte tilbake «jeg elsker dere!».

Påtalemyndigheten ønsket at Safronov skulle straffes med 24 års i straffeleir.

