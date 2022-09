Magdalena Andersson: Fra kompromissløs finansminister til historisk statsminister

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Der forgjengeren Stefan Löfven var kjent som en kompromissenes mann, ble Andersson beskrevet som «litt kompromissløs,» skrev SVT. Danske Politiken skrev at hun hadde en «tøff overflate og et heftig temperament,» samtidig som hun hadde mye humor og en løstsittende latter.

Spørsmålet da var om Andersson kunne holde regjeringen flytende i et landskap der hun måtte samarbeide med tre-fire ulike partier. Löfven hadde i 2019–22 styrt gjennom en «tretrinnsrakett» bestående av en regjering av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, et formelt samarbeid med Centerpartiet og Liberalerna og et mer uformelt samarbeid med Vänsterpartiet.

Fire av Riksdagens partier vil ha Andersson til å fortsette på statsministerposten. Men at 55-åringen skal klare å danne et flertall av de fire, er langt fra en selvfølge.

Fra avsettelse første dag til Nato-søknad

På det som skulle være Magdalena Anderssons første dag på jobb, ble hun sentrum i et kaotisk politisk drama som endte med at Miljöpartiet forlot regjeringen og statsministerskiftet ble utsatt. Først en uke senere kunne Andersson innsettes som statsminister.

Ti måneder senere er fasiten at Andersson ikke bare har holdt regjeringen flytende, men har håndtert en av de største krisene i nyere europeisk historie. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar blusset det opp en helt enestående debatt i svensk politikk: Skulle landet oppgi den nøytralitetslinjen man har hatt i 200 år – og søke medlemskap i Nato?

Under den kalde krigen var dette helt utenkelig for mesteparten av det svenske politiske spekteret, særlig for Anderssons parti Socialdemokraterna. 15. mai falt imidlertid avgjørelsen: Socialdemokraterna sa ja til Nato, og Sverige og Finland sendte medlemskapssøknader få dager senere.

– Sverige skal holde seg samlet

Kampen mot kriminalitet, manglende integrering og privat velferd står i sentrum for Socialdemokraternas valgkamp. Gjennom de siste årene har hun gjentatte ganger uttalt at visjonen hennes er at «Sverige ska hålla i hop» – Sverige skal holde seg samlet, noe hun mener ikke kan skje uten at man løser de nevnte tre utfordringene.

Senest 28. august var dette budskapet på Anderssons Facebook-side. Ved siden av det spiller partiet på statsministerens personlige popularitet: en meningsmåling for Dagens Nyheter i slutten av august viser at 55 prosent har stor tillit til henne.

Konkurransesvømmer som ble embetskvinne

Magdalena Andersson vokste opp i universitetsbyen Uppsala, med foreldre som jobbet i skole- og universitetssektoren. I ungdomsårene var hun konkurransesvømmer, og hun vant gull i nasjonale ungdomsmesterskap.

I likhet med forgjengeren Löfven har Andersson vært medlem av partiet siden hun var tenåring, men ellers kunne ikke karrierene deres vært mer forskjellige. Löfven er utdannet sveiser og fagforeningsmann. Magdalena Andersson begynte sin karriere som politisk rådgiver hos daværende statsminister Göran Persson i 1996.

Savner nabohundene

Da kom hun direkte fra doktorgradsstudier i samfunnsøkonomi. Andersson studerte ved Stockholms Handelshögskola, Instituttet for avanserte studier i Wien og ved Harvard University i USA. På handelshøyskolen traff hun ektemannen Richard Friberg som hun har to voksne barn med. Paret bodde i forstadskommunen Nacka fram til Andersson ble statsminister – og hun savner fortsatt hundene til naboene, skriver Aftonbladet.

Etter hvert rykket hun opp til å bli planleggingssjef ved Perssons kontor, og etter åtte år i embetsverket ble hun statssekretær for finansminister Pär Nuder. Etter at Socialdemokraterna tapte valget i 2006, ble hun politisk rådgiver igjen, nå for den nye partilederen Mona Sahlin.

Vellykket samarbeid

I 2009 ble Andersson ble utnevnt til overdirektør i det svenske Skatteverket. Det ble med et politikkavbrudd på tre år, fram til den påtroppende partilederen Stefan Löfven utnevnte henne til sin finanspolitiske talsperson. Gjennom de neste ni årene skulle det vise seg å være et svært vellykket samarbeid.

I likhet med den mangeårige statsministeren Göran Persson, som også var mannen som først ansatte henne, hadde Andersson et stålfokus på sunne statsfinanser.

Sverige leverte overskudd på statsbudsjettet fire år på rad fram til koronapandemien rammet landet i 2020, viser tall fra Ekonomifakta. I august 2021 skrøt hun til Svenska Dagbladet av at hun var den gjerrigste finansministeren i Europa, mens Löfven kalte henne «verdens beste finansminister.»

