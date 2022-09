Ingen pågrepet etter knivdrap på ti personer i Canada

De to mennene er mistenkt for å ha angrepet folk på 13 forskjellige steder i urfolksreservatet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon, nordøst for Saskatoon.

Flere av ofrene synes å være tilfeldig utvalgt. Politiet har ikke sagt noe om motiv for ugjerningene og har kommet med få opplysninger om drapene

Det er snakk om ett av de verste tilfellene av massevold i canadisk historie.

Ifølge politisjefen i provinshovedstaden Regina, Evan Bray, er det mulig at de to mistenkte mennene skjuler seg i byen, som ligger 30 mil fra Weldon. De to skal ha blitt observert i byen søndag kveld.

– Det er masse sorg. Det er masse frykt i provinsen vår og i våre lokalsamfunn denne morgenen, sier Bray mandag.

De to mistenkte er identifisert som Myles og Damien Sanderson. De er 30 og 31 år gamle.

Lokalbefolkningen i området der drapene fant sted, forteller om sjokk og fortvilelse. Blant ofrene var en eldre mann som bodde sammen med sitt voksne barnebarn. Barnebarnet skjulte seg i kjelleren og fikk ringt politiet, ifølge naboer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen