Må handle raskt for å unngå opprør

Som ventet på forhånd var det Liz Truss som trakk det lengste strået i kampen om å bli den neste konservative lederen og dermed Storbritannias nye statsminister.

81.326 av medlemmene i Det konservative partiet stemte på Truss, mens 60.399 ville ha den andre kandidaten, Rishi Sunak. Det ble klart da lederen av den konservative 1922-komiteen, Sir Graham Brady, mandag kunngjorde resultatet etter en mange ukers stemmeperiode.

Rishi Sunak klapper for Liz Truss idet det blir klart at Truss er blitt ny leder. (Stefan Rousseau/AP)

Truss fikk dermed 57.4 prosent av stemmene, mot 42.6 prosent til Sunak. Det var en mindre overveldende seier enn mange hadde trodd. På forhånd var det en såpass klar forventning om en klar seier til Truss at alt under 60 prosent flertall for henne ville bli ansett som en skuffelse, ifølge Paul Goodman, en tidligere konservativ representant som nå er redaktør på den konservative nettsiden ConservativeHome.

– Ikke brakseieren hun kanskje håpet på, sa politisk redaktør Beth Rigby i Sky News etterpå.

Truss har mange å blidgjøre på kort tid; ikke bare velgerne, men egne partifeller, som ser med nervøsitet fram mot neste valg.

– Vil sjokkere

Liz Truss tar over i en krisetid. Storbritannia opplever den høyeste prisstigning på flere tiår. Britiske husholdninger står overfor en gjennomsnittlig økning på 80 prosent i strøm- og gassregninger.

Første prioritet for Truss vil bli å få ned regningene for energi for private husholdninger og næringsliv, og hun har lovet tiltak på dette allerede første uke som statsminister. Truss vil komme til å foreslå å fryse energiregninger for millioner av husholdninger, ble det meldt i britisk presse mandag. Dette har Labour også foreslått, og Truss har ikke utelukket det. Den nye regjeringen vil ta kraftig tak for å holde utgiftene til folk nede, ifølge den konservative politikeren Kwasi Kwarteng, som mange tror blir finansminister under Truss.

Liz Truss vil komme med noe som vil «sjokkere», sier en alliert av Truss til Sky News.

– Ut fra hvordan jeg kjenner Liz, vil hun ønske en «big bang»-pakke som er større enn folk forventer, og som ikke bare vil handle om energi, sier kilden.

– Hun vil vise folk at hun hører dem.

Avtroppende statsminister Boris Johnson er ventet å kunngjøre sin avgang overfor dronning Elizabeth tirsdag. Rett etterpå vil dronningen peke ut den neste statsministeren. I år vil tradisjonen med at dette skjer i Buckingham Palace, brytes. Det ble nylig kunngjort fra Slottet at det vil skje ved Balmoral-slottet i Skottland, der den 96 år gamle dronningen oppholder seg nå.

Den nye regjeringen til Truss er ventet tirsdag.

– Hun kommer nok til å gå raskt fram for å vise at hun forstår omfanget av oppgavene hun står overfor, sier Beth Rigby i Sky News.

Tidligere har Truss kun snakket om skattelette som et virkemiddel, men har i det siste antydet at hun vil komme til å gå for støtteordninger også. Sunak har gjennom lederkampen anklaget henne for å ha en økonomisk politikk som er «fantasiland».

Johnson tilbake?

Nylig kom en rekke av landets ledere i helsevesenet og eksperter med følgende advarsel til regjeringen: De høye energiprisene i vinter kan føre til at helsevesenet opplever den vanskeligste vinteren noen gang.

– Landet står overfor en humanitær krise. Mange mennesker kan stå overfor det forferdelige valget mellom å droppe måltider for å varme opp husene sine, eller å bo i kalde, fuktige og veldig ubehagelige omgivelser. Dette kan igjen føre til utbrudd av sykdom rundt omkring i landet og øke ulikhetene når det gjelder helse, advarte Matthew Taylor, toppsjef i helsevesenet NHS, nylig.

Truss tar over etter en lang og tøff valgkamp internt i Det konservative partiet, og selv om hun vant med en stor margin over Sunak, har hun et stort problem: Et flertall av partimedlemmene ville aller helst hatt Boris Johnson fortsatt. En måling fra YouGov nylig viste at dersom Johnson hadde vært i et race med Sunak og Truss, ville faktisk flest ha stemt på Johnson; 46 prosent. 24 prosent ville stemt på Liz Truss og 23 prosent på Rishi Sunak.

At seieren til Truss var noe mindre enn ventet over Sunak, vil neppe gjøre det lettere for Liz Truss. Med en veldig solid seier hadde det vært lettere å stole på at Truss er et godt valg, lyder enkelte innvendinger.

Det spekuleres på om Johnsons tilhengere i partiet planlegger et comeback for ham, og at dersom ting går galt for Truss, kan hun bli utfordret på lederjobben ganske snart, skriver avisen The Daily Express.

– Det er ikke tvil om at tilhengerne hans ser etter en vei tilbake for ham, sier en tidligere minister til Express.

Eksministeren tror at dersom ikke krisen rundt regningene hos britiske husholdninger har roet seg innen november, kan det begynne å murre i rekkene i partiet.

Bitter lederkamp

En annen eksminister vil heller ikke utelukke at hun vil bli forsøkt veltet.

– Parlamentsmedlemmene kan fort gå til det skritt å bli kvitt henne dersom ting ikke går bra, sier vedkommende til samme avis.

Selv om Truss vant over Sunak blant partimedlemmene, fikk hun ikke flertallet i partiets parlamentsgruppe bak seg tidligere i sommer. Før man sto igjen med de to kandidatene, var det en elimineringsprosess i partigruppen i parlamentet, der andre kandidater ble stemt ut gjennom fem runder. I samtlige runder var det Rishi Sunak som fikk flest stemmer. Men det var altså rundt 140.000 partimedlemmer som valgte leder til slutt.

– Dette har vært en virkelig bitter og splittende lederkamp, sier Tamara Cohen, politisk reporter i Sky News. Hun sier at det blir viktig for den nye lederen å samle rekkene, blant annet ved å velge ministere fra ulike fraksjoner i partiet.

Hun sier at hvordan energipakken til Truss blir mottatt i partiet vil ha mye å si for hvor fornøyd partifellene vil være med Truss.

Det neste valget må holdes innen utgangen av januar 2025, men kan holdes før. For øyeblikket ligger Labour best an på målingene, med 41 prosent for Labour på siste måling mot 32 prosent for De konservative, ifølge en oversikt over målinger på Politico. Labour tok ledelsen på målingene i november 2021, og har siden behold den.

Liz Truss

Født 26. juli 1975 i Oxford, fullt navn Mary Elizabeth Truss.

Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada.

Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene.

Ble valgt inn i parlamentet for valgkretsen South West Norfolk i 2010, etter å ha tapt to tidligere parlamentsvalg.

Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, fikk deretter flere ulike statssekretær- og ministerposter.

Boris Johnson utnevnte Truss som handelsminister i 2019, og deretter utenriksminister i 2021. Stilte i ledervalget da Johnson trakk seg i juli 2022.

Står for en mer liberal økonomisk politikk og hardere linje overfor EU enn Johnson.

Gift og har to døtre.

NTB. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP

