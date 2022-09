All undervisning i okkuperte ukrainske områder er på russisk

Skolestart i Ukraina har fått flere til å flykte fra de okkuperte områdene. Nå er nemlig all undervisning på russisk istedenfor ukrainsk, og det er det russiske flagget som vaier på skolene. Den russiske okkupasjonsmakten har i løpet av sommeren tvunget lærere til å skrive under på at de lover å følge den nye russiske undervisningsplanen.

Men ukrainske lærere risikerer å bli stemplet som russiske samarbeidspartnere av sitt eget folk, for en ny ukrainsk lov kan gi fengselsstraff til alle som driver «propaganda i utdanningsinstitusjoner med sikte på å hjelpe den russiske hæren».

– Rektoren på skolen min prøvde å tvinge meg til å bli, forteller den 30 år gamle læreren Maksim til New York Times etter å ha flyktet fra det okkuperte Kherson.

– Russerne lar ingen lærere forlate området. Hvis de hadde visst ved veisperringen at jeg var lærer, hadde de aldri sluppet meg gjennom.

Den høyeste prisen

1. september var det skolestart i Ukraina, hvor 5,7 millioner barn i skolealder er rammet av den pågående konflikten, og 2.135 skoler har blitt skadet i krigen. En av ti skoler er helt ødelagt, og etter Russlands invasjon forlot mer enn to millioner barn landet, mens ytterligere tre millioner ble fordrevet internt i februar og juni.

– Barn og ungdom her har allerede levd med krig og konflikt i over åtte år. Ved å miste retten til god utdanning år etter år, kanskje gjennom en hel oppvekst, er de blant dem som betaler den høyeste prisen for krigens konsekvenser, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver for Europa i Røde Kors i en pressemelding.

Nataliya Yeremeyeva er selv fra Ukraina og kom til Norge for 13 år siden. Nå jobber hun for Det Europeiske Wergelandssenteret. (Privat)

Falsk fakta om historien

Fag som matematikk og naturfag endres kanskje ikke betraktelig med språket, men i historiefaget derimot, vil elevene merke en forskjell når undervisningen er på russisk. Det er den russiske varianten av historien som gjelder, en variant hvor Ukraina egentlig ikke er et land i det hele tatt.

BBC har lest bøker som brukes i russisk historieundervisning, både nye opplag fra 2022, og eldre fra 2016. De nye bøkene inneholder blant annet falske beskrivelser av hva som skjedde da Russland annekterte Krimhalvøya i 2014. Distanseundervisning på ukrainsk tillates ikke. Mange foreldre frykter hva barna deres nå kommer til å lære.

Kontroll over utdanning

Nataliya Yeremeyeva fra Det Europeiske Wergelandsenteret sin avdeling for skole og utdanning, er veldig bekymret for det som skjer med utdanningen i okkuperte områder i Ukraina. Hun forteller Dagsavisen at helt siden områdene ble okkuperte, har russerne fokusert mye på utdanning.

– De tømte bibliotekene for bøker som handler om Ukraina og ukrainsk historie, brant dem og fjernet dem. De var ikke bare ute etter å ha politisk kontroll, men først og fremst etter å ha kontroll over utdanningen, og gjenopprette undervisningen etter russiske lærerplaner.

Yeremeyeva er selv fra Ukraina og kom til Norge for 13 år siden. Hun forteller at de fleste flykter til ukrainsk-kontrollerte områder.

– Men det er ikke så lett, for da må de flykte over frontlinjen, som kan være veldig farlig.

Må forlate familie

Yeremeyeva har god kontakt med lærere i Ukraina som kommer fra okkuperte områder, og jobber for tiden med å koordinere Ukraina-programmet på oppdrag fra utenriksdepartementet.

At ukrainske lærere har fått beskjed om å skrive under på at de skal undervise etter russiske lærerplaner, samtidig som ukrainske myndigheter sier at bidrag til russisk propaganda i utdanningsinstitusjoner kan anses som samarbeid med Russland og derfor straffes i henhold til den ukrainske straffeloven, setter lærerne i en skikkelig skvis, understreker Yeremeyeva.

– Lærere i okkuperte områder er under et enormt press. Dersom de ikke vil signere undervisningskontrakten, får de klar beskjed om å forlate området. Noen gjør det, men de har jo familien sin boende der fortsatt.

Lokker med penger

Også foreldre som bor i okkuperte områder i Ukraina står i en skvis, mener Yeremeyeva, som forteller at i enkelte områder har russiske myndigheter lokket med å betale de familiene som sender barna sine på skolen.

– De har tilbudt flere tusen russiske rubler. Ukrainske medier forteller at i enkelte regioner ble de lovet ti tusen russiske rubler hvis barna kom på skolen, men da de først sendte dem, fikk de bare fire tusen. Og dersom de ikke sendte dem, måtte familiene selv betale bot, sier hun.

Tenke kritisk

– Hva slags konsekvenser gir det at ukrainske barn enten går glipp av undervisning, eller må undervises etter russiske lærerplaner?

– Utdanning er en grunnleggende milepæl i demokratiet. Ukraina kom langt i løpet av uavhengighetsperioden, og det er mye takket være landets demokratiske verdier og riktig samfunnsopplæring. Det som skjer på okkuperte områder nå, er ikke bare at ytringsfriheten fratas folk som bor der, men barn og unge mister muligheten til kritisk tekning.

Hun viser til at utdanning ikke bare handler om å undervise i fakta, som hun i dette tilfellet sier er falsk informasjon, som Russland prøver å innprente.

– Det handler også om å lære seg evnen til å tenke kritisk. Unge fratas friheten til å bestemme hvordan de vil leve livet, og derfor er det så mange som viser motstand til dette. Ukraina har en helt ny generasjon av unge mennesker som ble utdannet etter ukrainske lærerplaner under uavhengighetsperioden. Dette er et instrument Russland bruker for å ødelegge det ukrainske demokratiet.

Onlineundervisning

– Hva gjør lærere flest, nå som de presses fra alle kanter?

– En del lærere forlater de okkuperte områdene og forsøker å fortsette å være gode lærere i kontrollerte områder En av lærerne fra vårt nettverk prøver å bidra med onlineundervisning, også til okkuperte områder. Det er internett også der, og de kan delta i onlineundervisning, men det er klart, det kan være farlig.

– Det lærere som forlater okkuperte områder kan gjøre er å holde kontakt med barna, gi dem trygghet og prøve å fortsette å være gode lærere for dem, svarer Yeremeyeva.

