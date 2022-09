Prøvde Trump å hindre politiets arbeid? Det kan i så fall felle ham

FBIs etterforskning av Trumps befatning med graderte – og i noen tilfeller topphemmelige – dokumenter dreier nå inn i et spor for å avklare om han har hindret politiets arbeid.

Et rettslig dokument hevder nemlig at graderte dokumenter ble skjult fra myndighetspersoner som gransket om de var på Trumps eiendom Mar-a-Lago eller ikke.

Dersom det kan bevises at Trumps team har forsøkt å villede etterforskerne, er ikke det noe som i seg selv automatisk gjør at ekspresidenten blir straffet. Men det kan bidra sterkt til det.

Historisk sett har hindring av myndighetenes arbeid blitt sett på som noe som kan tippe vektskåla over i favør av å reise sak i etterforskningen av slett håndtering av gradert informasjon.

– Det går til kjernen av å prøve å forlede selve integriteten i vårt rettssystem, sier David Laufman, som en gang ledet etterretningsavdelingen i justisdepartementet, som nå fører tilsyn med etterforskningen av Trump.

Fikk løfte

Det siste dokumentet som ble offentliggjort fra justisdepartementet, fokuserer i liten grad på det faktum at Trump tok med seg graderte dokumenter da han motvillig forlot Det hvite hus og gikk av som president. Det fokuserer mer på hva som har skjedd i etterforskningen i vår da Trump ble stevnet og beordret til å overlevere dokumentene.

Myndighetene forsøkte da å få alle dokumentene tilbake. De ble lovet at Trumps team hadde overlevert samtlige dokumenter etter å ha gjort et grundig søk på eiendommen. Da FBI ransaket eiendommen i august, fant de imidlertid enda flere dokumenter liggende.

Det til tross for at Trumps team bedyret at det ikke var flere dokumenter å finne da etterforskere var der 3. juni for å hente dokumenter. Da de kom, fikk de ifølge tirsdagens dokument overlevert en enkelt konvolutt med dokumenter fra Trumps advokat.

Etterforskerne fikk også et edsvorent dokument der det ble sagt at alle dokumenter var knyttet til stevningen. En av Trumps advokater sa at alle dokumenter fra Det hvite hus hadde blitt oppbevart på et lagerrom i Mar-a-Lago, og at det ikke var flere der eller noe annet sted på eiendommen.

FBI gikk til aksjon

FBI tvilte på at dette stemte, og fikk en ransakelsesordre før de gikk til aksjon 8. august.

Ifølge dokumenter fra justisdepartementet hadde de da fått informasjon om at dokumenter trolig var skjult, og at det var gjort for å hindre myndighetenes etterforskning.

Det er nettopp de ordene fra justisdepartementet som viser hvordan Trump kan ha snakket seg inn i større problemer. På engelsk kaller de det «obstruction of justice».

– Det at FBI i løpet av et par timer fikk tak i dobbelt så mange dokumenter som ble funnet i det «utfyllende søket» presidentens advokater hadde gjort bare noen uker tidligere, reiser stor tvil om uttalelsene som ble gitt 3. juni. Og om hvor villige de var til å samarbeide, skriver justisdepartementet.

Trumps advokater har gått hardt ut mot ransakelsen og sagt at den skjedde midt i en prosess der dokumenter ble overlevert til nasjonalarkivet.

Det er ikke kjent i hvor stor grad Trump selv blir etterforsket for å ha hindret myndighetenes arbeid. Han har gjentatte ganger sagt at hans team samarbeidet med FBI.

Clinton, Comey og Mueller

Men det kan altså få betydning for etterforskningen av at Trump tok med seg dokumenter fra Det hvite hus, og om den saken vil ende med straffeforfølgelse. For eksempel viste daværende FBI-direktør James Comey til at det at Hillary Clinton ikke hadde hindret etterforskningen, var en av årsakene til at hun ikke ble straffeforfulgt i saken om hennes eposter.

Det er heller ikke første gang Trump anklages for å hindre en etterforskning. Da spesialetterforsker Robert Mueller gransket Trumps mulige forbindelser til Russland i valgkampen i 2016, ble Trump anklaget for å ha hindret etterforskningen blant annet da FBI-direktør Comey ble sparket.

I den nåværende FBI-etterforskningen er trolig et sentralt spørsmål hvem som har håndtert dokumentene – og muligens skjult dem – og hvorfor.

Den som tipset FBI om dokumentene, må ha hatt god kjennskap til Trumps eiendom.

– Vi kan lese mellom linjene at det antydes at de hadde veldig direkte informasjon fra en kilde om hvor de graderte dokumentene var på Mar-a-Lago, og hvordan de ble skjult, sier Sarah Krissoff, en advokat i New York som tidligere var føderal aktor.

Advarsel fra Fox

Trumps tidligere favorittkanal, Fox News, har også antydet at det er fare for at Trump snakker seg inn i problemer.

Fox News' juridiske bidragsyter Andy McCharty mener FBI kjemper mot å offentliggjøre usladdede dokumenter i saken fordi det ikke er sikkert at det blir noen straffesak mot Trump.

Men ekspresidenten kan gjennom sine angrep presse FBI til å gjennomføre en straffesak mot ham, sier McCharty.

– Jeg tror at hvis han fortsetter å rakke ned på justisdepartementet og FBI, kan han snakke seg til en tiltale. De kan gå til justisministeren og si at hør her, han hudfletter oss, og den eneste måten vi kan berge ryktet vårt på, er å ha en rettssak, sier McCharty.

