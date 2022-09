Myndighetene advarer – nye flomvarsler i Pakistan

Hittil har 1.300 mennesker mistet livet i monsunen i Pakistan, som har pågått siden juni.

Meteorologene melder mer regn i den hardt rammede regionen de kommende dagene. Myndighetene ber landsbyfolk om å evakuere i distriktene Jamshoro og Dadu i provinsen Sindh i nærheten av innsjøen.

Vannstanden er nå på et så høyt nivå at det anses farlig, og vannet truer demninger og jordvoller, ifølge offisielle talspersoner.

Ledet vann ut av innsjøen

Innsjøen ligger vest for elven Indus. Det er den største naturlige ferskvannssjøen i Pakistan, og også en av de største i Asia.

– Det er gjort et innhogg i en voll ved innsjøen for å la vann slippe ut og ledes inn i elven Indus. Likevel fortsetter vannet å stige, sier Fariduddin Mustafa, talsperson for distriktet Jamshoro.

Deler av Dadu-distriktet er allerede oversvømmet, ifølge tjenestemenn.

– Vi vurderte at vannstanden har nådd et farlig høyt nivå, og det var bekymring for at vollen langs innsjøen kunne bli innhult av vannet. Administrasjonen bestemte seg for å foreta et kutt på Bagh-e-Yousuf-siden for å unngå at vannet skulle strømme ut ukontrollert, sier Mustafa.

Hæren satt inn

Innhogget ble gjort for å beskyttet byene Sehwan og Bhan Saeedbad, der det til sammen bor en halv million mennesker. Vannstrømmen vil i stedet påvirke landsbyer i regionen med en samlet befolkning på 150.000.

Ingeniører fra hæren var søndag satt inn i arbeidet for å styrke vollene ved innsjøen Manchar.

Varselet om fortsatt stigende vann kommer dagen etter at Pakistan nok en gang appellerte til det internasjonale samfunnet om hjelp til ofrene for oversvømmelsene.

1.300 mennesker har mistet livet og millioner er hjemløse på grunn av monsunregnet. Flere land har bidratt i en humanitær luftbro med forsyninger.