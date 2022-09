Sverige vil gå for radikalt kraftgrep – ekspert tror det kan senke norske priser

EU-landene diskuterer nå hva slags grep som skal tas for å løse energikrisen. Blant forslagene er et pristak på gass som går til strømproduksjon, eller å frikoble gassprisene fra strømprisene.

Andersson sa på en pressekonferanse fredag at det er et radikalt forslag, men at det er ekstraordinære tider og at grepet kan få ned strømprisene.

– Når regjeringen har regnet på hva dette kan innebære, så er det en halvering av dagens strømpriser i Sør-Sverige. Minst en halvering, sier Andersson.

Kraftanalytiker Fabian Rønningen i Rystad Energy sier til VG at det vil påvirke prisene i Sør-Norge også.

– Sverige er det landet som Norge har mest strømutveksling med. Jo tettere markedene er koblet sammen, desto større er også prispåvirkningen, sier Rønningen.

