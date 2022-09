Biden: Trumps støttespillere ønsker å ta USA bakover i tid

Presidenten advarer videre om at det amerikanske demokratiet ikke kan tas for gitt i en tale han holdt i Philadelphia torsdag kveld.

– Donald Trump og Maga-republikanerne står for en ekstremisme som truer selve fundamentene i republikken vår, sa Biden. Maga (Make America Great Again) er Trumps slagord.

– Det er ikke plass til politisk vold i USA, sa han videre, åpenbart med henvisning til da Trump-støttespillere stormet Kongressen 6. januar i fjor.

Talen ble holdt utenfor Independence Hall, bygningen der den amerikanske uavhengighetserklæringen og grunnloven ble undertegnet for mer enn to århundrer siden.

Abortkamp

Biden hamret også løs mot å forsøkene fra konservative republikanere på å fjerne abortrettigheter og høyesterettsavgjørelsen som i sommer skrotet den føderale retten til fri abort.

– Maga-kreftene er fast bestemt på å ta dette landet bakover. Bakover til et USA der det ikke finnes noen rett til å ta abort, ingen rett til privatliv, ingen rett til prevensjon, ingen rett til å gifte seg med den man elsker, sa Biden.

– Likestillingen og demokratiet er under angrep, sa Biden.

Bønn til republikanere

Han oppfordret moderate republikanere til å avvise Trumps påstander om valgfusk, og heller jobbe for å ta partiet i en annen kurs.

– Lenge har vi betrygget oss med at det amerikanske demokratiet er garantert. Men det er det ikke. Vi må forsvare det, reise oss for det. Alle og enhver, sa presidenten.

– Jeg ber landet vårt om å komme sammen, vi må slutte oss sammen med felles hensikt om å forsvare demokratiet vårt – uavhengig av ideologi, la han til.

Valgkamp

Biden forsøker å gi Det demokratiske partiet vind i seilene før mellomvalget i november, der kontroll over begge kamre i Kongressen står på spill.

Pennsylvania, delstaten som rommer Philadelphia, er tradisjonelt en vippestat i amerikansk politikk, og kan bli viktig for partiene i mellomvalget. Trump skal tale der på lørdag.

Mellomvalgene går historisk sett dårlig for partiet som har presidenten, og Bidens dårlige oppslutning på målingene har ført til at det lenge har blitt antatt at historien vil gjenta seg i høst.

Men i det siste har ting sett lysere ut for Demokratene.

Måling

Den skyhøye prisveksten synes å ha avtatt noe, flere av Bidens reformer har blitt vedtatt i Kongressen og Trump etterforskes i forbindelse med flere saker. Det er også betydelig støtte for abortrettigheter i folket, noe som kan komme til å gå ut over republikanerne.

I en måling i Wall Street Journal torsdag sa 47 prosent at de ville stemt på demokratiske kandidater om valget var i dag, mens 44 prosent sa de ville stemt på en republikaner.

Republikanerne ledet med 5 prosentpoeng på en tilsvarende måling i høst.

