6. januar-komiteen vil snakke med Newt Gingrich

Komitéleder Bennie Thompson skriver i et brev til Gingrich at komiteen har fått tilgang til eposter gingrich utvekslet med Trumps folk i dagene om TV-reklame som spredte «falske påstander om valgfusk i 2020-valget».

Reklamene var utformet for å så tvil om stemmegivningen etter at den hadde funnet sted, heter det videre.

Videre skriver Thompson at Gingrich synes å ha vært innblandet i Trumps forsøk på å utnevne egne valgmenn, og at han sendte epost til Trumps stabssjef Mark Meadows på kveldstid 6. januar, etter at ekspresidentens støttespillere hadde angrepet kongressbygningen.

– Informasjon komiteen har fått tilgang til, tilsier at du ga detaljerte instrukser om TV-reklamene som videreførte falske påstander om valgfusk i 2020-valget, at du forsøkte å forstørre rekkevidden til dette budskapet, og at du trolig snakket direkte med president Trump om dette, skriver Thompson til Gingrich.

Republikanske Gingrich var leder av Representantens hus fra 1995 til 1999.

