Studie: Blodtypen din kan forutsi risiko for tidlig hjerneslag

Den omfattende studien har samlet data fra 48 undersøkelser, 17.000 slagpasienter og mer enn 600.000 friske personer fra Nord-Amerika, Europa, Japan, Pakistan og Australia. Resultatene tyder på at blodtype kan knyttes til risiko for tidlig hjerneslag, skriver forskerne ved University of Maryland School of Medicine (UMSOM) i Medical Express.

Forskningsmaterialet i studien undersøker sammenhenger mellom arvemateriale og slagrisiko. Justert for kjønn og faktorer som påvirker helse, viste studien fra UMSOM at personer med tidlig hjerneslag oftere har blodtype A.

Hvis en person har hatt hjerneslag, er det minst sannsynlighet for at vedkommende har blodtype O, som er den vanligste blodtypen. De som hadde blodtype O har, ifølge studien, 12 prosent lavere risiko for å få hjerneslag sammenlignet med personer med andre blodtyper.

For hjerneslag både tidlig og senere i livet var det også en viss høyere risiko for personer med blodtype B.

– Sammenhengen mellom blodtype og hjerneslag senere i livet var mye svakere enn den vi fant for tidlig slag, sier professor i medisin Braxton D. Mitchell ved UMSOM.

