Polen vil kreve enorm krigserstatning fra Tyskland

En rapport fra en parlamentarisk kommisjon anslår at Polen ble skadelidende for 1,3 billioner euro under krigen og okkupasjonen fra Tyskland – drøyt 13.000 milliarder kroner. Det kan bli aktuelt å kreve hele summen som krigsskadeerstatning.

– I dag vil vi bestemme oss for og kunngjøre at Polen vil søke om erstatning for det tyskerne gjorde i Polen mellom 1939 og 1945, sa Kaczynski torsdag. Han er leder av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) og tidligere statsminister.

Komiteen skal senere på dagen legge fram rapporten i tre bind som kartlegger skadene Polen ble påført under andre verdenskrig. Men summen er altså lekket på forhånd.

Tyskland anser at spørsmålet om krigserstatning til Polen er avgjort ved tidligere avtaler.

[ Polen har bygget grensemur mot Belarus ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen