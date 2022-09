Ledervalget i Storbritannia inne i sitt siste døgn

Utenriksminister Truss, som er klar favoritt, kom med løfter om at det ikke vil komme skatteøkninger eller energirasjonering dersom hun blir partileder og statsminister. Samtidig antydet hun at det vil komme statlig støtte for å hjelpe folk med å håndtere den voldsomme prisstigningen.

Særlig energiprisene er en bekymring for briter flest: det ventes en prisøkning på 80 prosent fra og med oktober. Dermed vil den årlige energiregningen til gjennomsnittshusholdningen øke fra 1.971 pund (22.858 kroner) til 3.549 pund.

Rishi Sunak, som er tidligere finansminister, erkjenner selv at han er outsider. Han forsøker å framstille seg som den realistiske kandidaten. Sunak sier man ikke bør utelukke muligheten for strømrasjonering og vil ikke love skattekutt.

– Jeg har ikke valgt å si det folk ønsker å høre, jeg har valgt å si det jeg mener landet vårt må høre, sier Sunak.

Medlemmer i Det konservative partiet kan stemme over hvem de mener bør bli partileder fram til klokka 17 britisk tid på fredag. Deretter vil vinneren kunngjøres på mandag.

