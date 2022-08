Trumps sosiale nettverk er stengt ute fra Googles app-butikk

Voldstrusler er blant det Google vil at Trumps nettverk skal slå ned på før de eventuelt gir grønt lys.

Uttalelsen fra Google kommer etter at Trump-leiren ga uttrykk for at de ikke visste hvorfor Truth Social-appen var utilgjengelig i Googles Play-butikk. Play-butikken tilbyr innhold for Android-telefoner.

En talsperson for Google sier selskapet 19. august ga beskjed om at Truth Social brøt med Plays retningslinjer. Nettkjempen krever «effektive systemer for å moderere brukergenerert innhold» for tilby appen.

Google mener Trumps app byter reglene som krever at fysiske trusler og oppfordringer til vold fjernes.

– I forrige uke skrev Truth Social tilbake, bekreftet vår feedback og sa at de jobbet med å ta tak i disse tingene, sier Googles talsperson.

Truth Social kan fortsatt gjøre appen tilgjengelig på sin egen nettside eller på andre nettplattformer der Googles appbutikk ikke er involvert. Onsdag var Truth Social fortsatt tilgjengelig i Apples App Store.

Truth Social er Trumps svar på sosiale medier som Twitter, som Trump ble stengt ute fra etter at han egget opp en folkemengde som stormet Kongressen i januar 2021.

