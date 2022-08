Putin: Gorbatsjov hadde stor innvirkning på verdenshistorien

En talsmann for Putin opplyste tirsdag kveld at presidenten ville sende et kondolansetelegram til Gorbatsjovs familie.

Onsdag kom Putin med en uttalelse i forbindelse med den tidligere Sovjetlederens bortgang. Her slår han fast at Gorbatsjov hadde «stor påvirkning på verdenshistorien».

– Han ledet landet vårt gjennom en periode med komplekse, dramatiske endringer og store utenrikspolitiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier Putin.

Han har flere ganger tidligere beklaget Sovjetunionens sammenbrudd og kalt kollapsen «århundrets største geopolitiske katastrofe».

Til tross for dette har han ikke pleid å komme med direkte kritikk av Gorbatsjov.

I uttalelsen onsdag sier Putin at Gorbatsjov forsto at reformer var nødvendige og at «han forsøkte å tilby sine egne løsninger på akutte problemer».

