Her setter de av flere titalls milliarder kroner for å hjelpe med strømkrisa

– Dette er en viktig beskjed å gi til landets husholdninger og bedrifter, sier finansminister Mikael Damberg.

Utgangspunktet for støtten er de avgiftene som statlige Svenska kraftnät får inn når elektrisitet transporteres mellom de svenske elektrisitetsområdene, såkalt flaskehalsavgifter.

Tidligere har det vært kjent at dette ville dreie seg om rundt 60 milliarder svenske kroner, men det er nå snakk om ytterligere 30 milliarder for 2022 og 2023. Regjeringen har tidligere lovet at halvparten av de 60 milliardene skulle gå til forbrukerne.

Fem ganger mer

– Det innebærer at den samlede støtten kan bli opptil fem ganger større enn strømstøtten som ble utbetalt sist vinter, sier Damberg.

Svenska kraftnät har tidligere fått i oppdrag å utarbeide forslag for hvordan strømstøtten skal komme forbrukerne til gode, noe som ennå ikke er bestemt. Damberg understreker at svenske bedrifter også vil få støtte.

– Bedriftene skal kjenne trygghet. Det gjelder alt fra småbedrifter med små marginer til mellomstore bedrifter og kraftkrevende industri, ikke minst i Sør-Sverige. Det handler om at bedriftene skal kunne beholde sine ansatte, sier Damberg.

Effektivisering

Sverige opplever i likhet med andre land svært høye strømpriser, og onsdag ble det også kjent at reaktor fire ved atomkraftverket i Ringhals ikke vil være i drift kommende vinter. Det kan føre til ytterligere prisstigning på kraft, advarer energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Han mener at det er et stort potensial i energieffektivisering og viser til at myndighetene bidrar med gratis råd og støtteordninger.

– Det kan være både enkelt og gratis å minske energibruken, ved at man for eksempel får seg energismarte vaner, sier Farmanbar.

