EUs utenrikssjef sier Iran-avtale kan være klar om få dager

EU la 8. august fram det de omtalte som et endelig utkast til revidert atomavtale, som Iran og de øvrige signaturlandene siden har hatt til vurdering.

– Jeg håper at vi ikke mister framdriften de neste dagene, og at vi kan sluttføre avtalen, sa Borrell etter et uformelt møte med EU-landenes utenriksministre i Praha onsdag.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian understreker imidlertid at Iran ønsker sterkere garantier i avtaleteksten.

– Vi vurderer hvordan vi skal få til en sterkere tekst når det gjelder garantier, og hvordan vi kan sikre sterkere garantier, sa han under en pressekonferanse sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva onsdag.

