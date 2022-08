Det kunngjorde EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Dette betyr ikke at det er innført visumforbud for russiske borgere, men at prosessen for å få visum til EU blir betydelig vanskeligere for russiske statsborgere. Å søke om slike visum vil nå innebærer nå mer byråkrati og økte kostnader, og prosessen vil ta lenger tid.

