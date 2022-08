Den gjennomsnittlige levealderen fortsetter å falle i USA

I 2019 levde amerikanere i gjennomsnitt i 78 år og ti måneder. Året etter falt den gjennomsnittlige levealderen til 77 år, og i fjor falt den ytterligere til 76 år og 1 måned, viser offisiell statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Menn i USA ble i 2020 i gjennomsnitt 74 år gamle, men året etter var den gjennomsnittlige levealderen sunket til 73 år.

Kvinner ble i 2020 nærmere 80 år, men i fjor var den forventede levealderen litt over 79 år.

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge var til sammenligning 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i fjor, ifølge SSB.

1 million koronadødsfall

Koronapandemien har i skrivende stund krevd over 1,07 millioner liv i USA, over fire ganger så mange dødsfall som i Norge, regnet etter innbyggertall. Det er også hovedårsaken til at levealderen fortsetter å falle, konkluderer CDC.

Narkotikamisbruk, hjerte- og karsykdommer og selvmord er også medvirkende årsaker, slår de fast.

– Det er en trist situasjon. Det var ille før, og det har blitt verre, sier demografen Samuel Preston ved University of Pennsylvania.

Dramatisk fall

Enkelte grupper i USA har de siste årene opplevd et dramatisk fall i forventet levealder.

Blant urfolk har den gjennomsnittlige levealderen falt med mer enn 6,5 år siden pandemien begynte og er nå på 65 år.

Blant amerikanere med latinamerikansk bakgrunn har den forventede levealderen falt med fire år og sju måneder til rundt 77 år siden pandemien rammet.

