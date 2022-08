Russisk påtalemyndighet vil straffe journalist med 24 år i arbeidsleir

32-åringen er en av Russlands mest respekterte forsvarsjournalister, og har avslått et tilbud om kun å måtte sone tolv år i fengsel i bytte mot å erkjenne straffskyld.

Etter mange år som reporter i økonomiavisene Kommersant og Vedomosti gikk Safronov over til å jobbe som rådgiver for lederen for det russiske romfartsprogrammet. I juli 2020 ble han pågrepet av sikkerhetstjenestene, anklaget for å ha samlet konfidensiell informasjon om det russiske forsvaret og sikkerhetsapparatet og delt det med etterretningstjenesten i et Nato-land.

Safronov nekter straffskyld og kaller rettssaken en fullstendig farse. Han sier all hans journalistikk var basert på åpne kilder og samtaler med embetsfolk.

Dommen i rettssaken ventes 5. september.

