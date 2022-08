Liz Truss trekker seg fra BBC-intervju

Medarbeiderne til Truss, som ligger svært godt an i toryenes lederkamp, sier hun «ikke lenger klarer å finne tida» til å la seg intervjue en-til-en, tvitret BBC mandag.

– Vi beklager at det ikke har vært mulig å gjøre et dybdeintervju med begge kandidatene, trass i at vi har gjort avtale om dette, heter det videre.

Truss' motstander Rishi Sunak lot seg intervjue av BBC-veteranen Nick Robinson tidligere i august.

– Var svært fornøyd med å ha sikret et dybdeintervju med Truss på BBC. Er både skuffet og frustrert over at det har blitt avlyst, tvitret Robinson.

En kilde i Truss-kampanjen opplyser til det britiske nyhetsbyrået PA at hun ikke kan delta fordi hun er opptatt med å skaffe seg så mange stemmer som mulig og på å forberede seg på arbeidet med å danne regjering.

Truss, som i dag er utenriksminister, blir av opposisjonen i Labour anklaget for å snike seg unna spørsmål om kritikk hun har fått fra både partiet og Sunak.

– Det britiske folket får ikke være med på å bestemme hvem som blir den neste tory-statsministeren, og nå ser det ut til at Liz Truss prøver å unngå enhver form for offentlige spørsmål, sier Labour-toppen Conor McGinn.

