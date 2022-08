Iransk fartøy kapret amerikansk sjødrone

Hendelsen fant ifølge den amerikanske marinen sted i internasjonalt farvann i Persiabukta mandag kveld. Et fartøy fra Revolusjonsgarden festet da en slepeline til dronen, som er utstyrt med kamera, radar og sensorer for overvåking.

Da den amerikanske marinen oppdaget hva som var i ferd med å skje, ble det slått full alarm. Et patruljefartøy og et helikopter tok opp jakten, kontaktet det iranske fartøyet og ga beskjed om at sjødronen var amerikansk, opplyser en talsmann for USAs 5. flåte.

Ifølge Timothy Hawkins fikk det iranske fartøyet klar beskjed om at USAs marine var beredt på å gjøre det som måtte være nødvendig for å få dronen tilbake.

Det hele løste seg på fredelig vis etter fire timer, da det iranske fartøyet kuttet slepelinen og forlot området.

